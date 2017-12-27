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陳家欽澎湖巡視慰勤　陳光復勉勵破最大走私毒案有功員警

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/27 15:36
▲陳光復頒獎給有功警員。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 27）
▲陳光復頒獎給有功警員。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 27）

澎湖檢警15日於西嶼外海成功查獲市值高達5億安非他命先驅原料「氯假麻黃鹼」，是澎湖有史以來在海上攔獲最大宗走私毒品案。縣長陳光復今(27)日上午於警政署長陳家欽蒞澎巡視時，在警察局長賈樂吉陪同下，公開頒發獎金感謝有功人員辛勞。


▲警政署長陳家欽與陳縣長就轄內風土民情及交通、治安狀況短暫會談。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 27）

檢警日前接獲情資，得知走私毒品集團自公海私運大量毒品，本縣警察局結合刑事局、海巡署等單位，於西嶼外海攔截大陸籍漁船「閩龍漁運60894號」，當場查獲安非他命先驅原料氯假麻黃鹼20包，合計506公斤，預計可提供2百萬人次吸食，適時阻止毒品危害國人健康。


▲陳光復指出，澎湖的治安在警察同仁戮力同心下，有著亮眼的成績。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 27）

陳光復指出，澎湖的治安在賈局長領導，及警察同仁戮力同心下，有著亮眼的成績，長久以來的治安滿意度更是名列前茅。尤其此次警察同仁不畏海象惡劣，冒著生命危險，頂著風浪，成功將毒品阻絕於境外，守護我們的美好家園，他表示感謝。

陳光復也再次強調，他說，為體恤警消人員辛勞，在議會與縣府合力努力下，107年1月起每人每月加班費增加3,000元，期望這樣的小確幸能讓警消同仁實質受惠。

警政署長陳家欽今日係到澎湖縣政府警察局慰勤，提示當前治安工作重點，溝通警政工作目標與理念；並與陳縣長就轄內風土民情及交通、治安狀況短暫會談。


▲警政署長陳家欽蒞澎巡視。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 27）

關鍵字警政署長安非他命氯假麻黃鹼毒品澎湖刑事局海巡署
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