聯發科蔡力行上任半年　為自己跟團隊打了90分

聯發科共同執行長蔡力行今日在年終記者會上指出，目前公司改善計畫短期已有成效，對中長期目標成長有信心，強調公司將以獨特的市場地位、掌握關鍵技術的優勢，以及多元化產品及市場布局，發揮集團綜效堅實競爭力。未來看好5G、智聯網AIoT與AI，將持續深耕尋找商機。

聯發科共同執行長蔡力行自今年6月上任以來，年末今（27）日他為自己打了90分，不過他強調「90分不是幫我自己打的，是幫團隊打的！」強調最主要有經營團隊共同努力，大家同心合力，讓台灣人才與菁英，更加發揮他們的實力，堅實公司競爭力。

蔡力行表示，過去因為市場競爭激烈因此有毛利率降低的情況，但未來透過行動業務計畫逐步改善，提升產品競爭力、毛利率，也對市占率有信心。且除了行動業務外，也將鎖定在智慧語音助理、物聯網、電源管理與客製化晶片等高度成長的產品，預估未來1到2年內double digit成長，營收占比將大於3成。

蔡力行強調，藉由公司獨特擁有跨平台多樣產品、擁有豐富關鍵IP（包括AI、5G、NB-IoT、802.11ax、車用電子相關技術）、具高度整合設計能力等市場定位，努力爭取國際指標客戶，發揮集團綜效與跨產品平台合作，持續深耕大陸及新興市場，同時擴大在北美市場的投資。

在行動運算與智慧家庭市場部分，總經理陳冠州表示，所有創新都來自行動運算平台，因此聯發科會在這部分堅持走下去，而Helio P系列市場反應佳，預計明（2018）年再推兩款，兼顧性能、成本與市場需求，而下一代P系列，支援AI及Computer VISION，以切入智慧家庭、提供更精確人臉辨識、3D感測功能等。

在物聯網、車用電子與AI布局，陳冠州指出將深耕NB-IoT，與大陸、歐洲、日本等地的全球運營商合作，持續開發車用電子產品，並成為Edge AI的Enabler，整合多種運算單元（CPU、GPU、VPU、DLA）及異質運算至終端晶片，完整的無線連結技術支援「雲端+終端」混合的AI運算架構等。