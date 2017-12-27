美制裁北韓飛彈專家 俄提議斡旋談判

美國財政部公布遭鎖定的官員為金正植（Kim JongSik，譯音）和李炳哲（Ri Pyong Chol，譯音）。財政部又說，北韓致力將飛彈計畫燃料從液體改成固態，金正植據稱是背後推動的重要人物；李炳哲據稱是率領研發洲際彈道飛彈的關鍵官員。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說：「財政部鎖定北韓彈道飛彈計畫領袖，配合我們力道最大的施壓行動，以孤立（北韓）並達成朝鮮半島完全無核化。」

（中央社華盛頓/莫斯科26日綜合外電報導）美國今天宣布制裁主導北韓彈道飛彈計畫的兩名重要官員，俄羅斯重申願意從中斡旋，化解華府與平壤間的緊張局勢。

克里姆林宮一直呼籲美國與北韓談判，今天表示如果雙方願意坐下來談，俄羅斯準備擔任協調者。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「為了讓緊張局勢緩和下來，俄羅斯準備排除障礙的態度很明顯。」

美國國務院發言人希金斯（Justin Higgins）對俄羅斯提議置評時說，美國「有能力透過多個外交管道與北韓溝通」。

他又說：「我們希望北韓政權了解，他們可以另闢蹊徑；然而，是否變更道路並回歸可靠的談判，就看北韓怎麼決定。」

俄羅斯外交部表示，昨天也提出類似提議的外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），今天在電話中告訴美國國務卿提勒森（Rex Tillerson），「華府發表的激進言論」，以及在此區加強展現軍力，已使緊張局勢升溫，無人令人接受。

俄羅斯外交部又說，拉夫羅夫強調必須以「最快行動，從制裁的語言走向談判程序」。

法新社報導，兩人通話後，俄羅斯外交部表示：「雙方看法一致，認為北韓核飛彈發展計畫，違反聯合國安全理事會要求。」

另一名美國國務院發言人卡維（Michael Cavey）說，華府還是願意參與會談，但「採取真誠且有意義的行動，以達成無核化並避免進一步挑釁」，責任在北韓身上。（譯者：中央社張曉雯）1061227