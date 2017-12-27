陸整治霸凌 情節嚴重強制轉學接受特教

方案明確界定霸凌是發生在校園內外、學生之間，一方（個體或群體）單次或多次蓄意或惡意透過肢體、語言及網路等手段欺負、侮辱，造成另一方身體傷害、財產損失或精神損害等的事件。

中國教育部今天舉行新聞發布會，公布由11個有關部門聯合印發的「加強中小學生欺凌綜合治理方案」。

（中央社台北27日電）為整治校園霸凌，中國有關當局近日聯合推出「加強中小學生欺凌綜合治理方案」，明確定義霸凌行為、情節輕重。方案明定，若情節惡劣，可將霸凌的學生轉送專門學校教育。

方案並界定霸凌的情節輕重。情節輕微的一般事件，由學校對霸凌學生批評、教育；情節比較惡劣的嚴重霸凌學生事件，學校可請公安機關參與警示教育或對欺凌學生予以訓誡。

針對屢教不改或者情節惡劣的嚴重霸凌學生事件，必要時可將實施霸凌學生轉送專門（工讀）學校進行教育；涉及違反治安管理或者涉嫌犯罪的，交由公安機關、人民法院、人民檢察院處置。

中國大陸的工讀學校是對有違法和輕微犯罪的中學生進行特殊教育的學校，類似台灣的少年撫育院。

吉林省高校工委副書記、教育廳副廳長李彧威今天上午在教育部發布會表示，吉林採取「三防建設」織牢反霸凌防護網路：

第一，人防專業化。教育部門全部配備專門機構人員，500人以上的學校設專門機構，500人以下的學校設專人負責。按照「政府出資、部門管理、學校使用、公安指導」模式，聘請有資質公司，配備專職保安。

第二，物防標準化。中心校以上的學校和公辦幼稚園全都建成了校園警務室、配備警用器材，安裝一鍵式報警，完善學校及周邊防控設施。

第三，技防規範化。教育部門建成校園監控平台83個，安裝校園監控鏡頭12萬多個，實現了重點部位影像監控全覆蓋。1061227