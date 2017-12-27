HomePod無法出貨 蘋果失策錯過「輕鬆賺錢」方

Gerber Kawasaki 財富與投資管理公司執行長表示，他現在對蘋果的信心，比一年前更強，但除了一個「巨大的失敗」外，蘋果沒有辦法在假期前出貨，他認為公司因此錯過輕鬆賺錢的機會。

智慧音響 HomePod 訂價為 349 美元，蘋果 (AAPL-US) 在 11 月份時表示，原定於 12 月發售的 HomePod，將延遲到 2018 年初，才能出貨至美國、英國和澳洲，蘋果似乎一點都不急於出貨，在發表聲明中僅表示，在產品可以出貨給客戶前，他們還需要多一點的時間。

蘋果股價日線走勢圖

Gerber Kawasaki 財富與投資管理公司執行長 Ross Gerber，27 日向《CNBC》說：「是的，這是件大事，因為這是個容易賺錢的機會。」他表示，許多親朋好友都想要智慧音響當禮物，但由於蘋果來不及出貨，他們只好選擇 Google、Sonos 或亞馬遜的產品，這是他過去一兩年以來，對蘋果唯一的批評。