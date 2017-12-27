2018澳洲職棒台灣日　台灣強棒澳洲出擊

雪梨台灣日總企劃王思淮表示，2017/2018澳洲職棒聯賽，全澳6支職棒隊在全國各地球場進行春季賽程。ABL與各職棒球團合作，為推廣澳洲棒球運動人口及吸引球迷，特從台灣職棒球員中，簽約6位傑出球員加入澳洲職棒隊。目前有雪梨Blue Sox蔣智賢、張進德，布里斯本Bandits邱品睿、陳鴻文、林智勝及阿得雷德Bite張泰山。 並在賽局對壘，必在澳洲球迷中掀起一股臺灣棒球熱潮。

澳洲雪梨台灣嘉年華理事會，為推廣台灣文化與落實國民外交，於9月擴大舉辦第六屆「2017雪梨臺灣日嘉年華」活動後，獲得澳洲主流社會廣大回響；2018元月將與澳洲ABL職棒聯盟合作，首次舉辦「2018 ABL TAIWAN DAY澳洲職棒台灣日」，特由雪梨 Blue Sox球團與臺灣嘉年華理事會共同主辦，於2018年1月5日下午4點到晚上10點Blacktown棒球場舉辦此次活動。將有「台灣國球」之稱的棒球運動風潮帶入澳洲。

活動當日在球場周邊設有台灣美食、文化童玩、觀光旅遊等攤位，除欣賞台灣球星精湛的球技，並可品嚐台灣美食、體驗台灣文化。球場將於當晚雪梨Blue Sox與布里斯本Bandits正式比賽前舉行開球儀式，由駐雪梨台北經濟文化辦事處王雪虹處長、及Blacktown市長Stephen Bali MP開球，有台灣三太子表演，並在比賽中段與球迷互動。現場將在台灣職棒比賽中，球迷獨具特色的「棒球加油文化」，展現在澳洲球迷眼前，帶動球迷氣氛，現場體驗濃濃的台灣棒球文化。

這次活動是「雪梨台灣日」第一次參與澳洲體育活動項目，協助搭建台澳職棒交流平台，希望台灣更多傑出的球星加入澳洲職棒隊，帶動澳洲棒球風潮，提昇台灣國際形象與能見度。