「裸女」原來從這起　台灣柴燒陶藝源流展

柴燒是目前陶藝家喜愛的燒製方式之一，變化多端又獨一無二，不過柴燒是怎麼在台灣引爆風潮的呢？走訪一趟鶯歌陶博館就知道！
陶博館即日起至2018年1月14日止，於B1陶藝長廊展出「台灣柴燒陶藝源流」，展覽內容分為「台灣柴燒陶藝的源起」、「溫層與質感介紹」及「台灣新流派」3部份，總共50件作品，現場備有多本絕版的柴窯專書供翻閱。
策展人竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧表示，台灣柴燒陶藝創作發展至今已有30多年，從最早的「漢寶窯」，到現在遍佈全台的各種小型柴燒窯，柴燒蔚為風尚，希望藉由這次的展覽，讓大家對柴燒陶藝有更深入的認識。
鄧淑慧也推薦「台灣柴燒陶藝的源起」的部份，以苗栗的漢寶窯做展覽開端，當時鶯歌產仿古陶瓷、苗栗產陶偶，創作於1984年的漢寶窯的《陶醉》，勇於嘗試燒製裸女，並保留土、火及落灰的質感，是台灣第一代柴燒陶藝的作品之一。
此外，「溫層與質感介紹」的部份，以翠綠自然釉聞名全球的日本神山清子《自然釉砧》，為必看的展品之一，1975年發表時驚艷全世界，4年前曾在陶博館展出，當時吸引眾多柴燒愛好者前來欣賞，想目睹真品的人可別錯過這次！
「台灣新流派」的部分，主要介紹高溫環保柴燒，竹南蛇窯第二代林瑞華《山岳》使用印尼原礦土及紅土，經過3次的1410度高溫燒製而成，作品表面出現多達10多種的釉彩，喜歡的人不妨把握機會前來仔細欣賞。
陶博館長吳秀慈說，陶博館為增進新北市陶瓷與國際交流的機會，開放「陽光特展室」及「陶藝長廊」給國內外陶藝家、陶瓷工作者或策展人申請，歡迎有興趣的人踴躍申請；詳細的內容，可上陶博館官方的網站查詢。