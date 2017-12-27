「裸女」原來從這起　台灣柴燒陶藝源流展

柴燒是目前陶藝家喜愛的燒製方式之一，變化多端又獨一無二，不過柴燒是怎麼在台灣引爆風潮的呢？走訪一趟鶯歌陶博館就知道！

陶博館即日起至2018年1月14日止，於B1陶藝長廊展出「台灣柴燒陶藝源流」，展覽內容分為「台灣柴燒陶藝的源起」、「溫層與質感介紹」及「台灣新流派」3部份，總共50件作品，現場備有多本絕版的柴窯專書供翻閱。

策展人竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧表示，台灣柴燒陶藝創作發展至今已有30多年，從最早的「漢寶窯」，到現在遍佈全台的各種小型柴燒窯，柴燒蔚為風尚，希望藉由這次的展覽，讓大家對柴燒陶藝有更深入的認識。