小嫻撇婚變陰霾上節目　張文綺竟脫口「健身房」

藝人小嫻今（27）日現身雲林西螺民視節目《綜藝大集合》錄影現場，看起來絲毫不受報導影響。視小嫻為女兒的主持人胡瓜立刻要她先玩遊戲，找來傻大姊張文綺一起PK，沒想到張文綺竟直呼，「小嫻姊體能超好，以前都在健身房啊。」小嫻聞言神色如常，應對自然。

胡瓜出自對小嫻的照顧，她一來立刻安排她挑戰獎金2000元的遊戲，阿翔在一旁直喊，「小嫻是老同學了，歡迎她回來，當然要特別一點啊。」胡瓜找來張文綺跟小嫻PK，沒想到傻大姊的張文綺看到小嫻竟直呼，「小嫻姊體能超好，她以前都在健身房啊。」話一出口，令人聯想起何守正，其他藝人連忙推她一把，覺得哪壺不開提那壺。但小嫻聞言，大方應對，更在節目盡情遊戲，率直又可愛的她立刻讓現場氣氛恢復熱絡。