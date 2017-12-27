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娛樂

小嫻撇婚變陰霾上節目　張文綺竟脫口「健身房」

記者吳維書／台北報導2017/12/27 15:32
▲小嫻走出婚變陰霾。（圖／民視提供 , 2017.12.27）
▲小嫻走出婚變陰霾。（圖／民視提供 , 2017.12.27）

藝人小嫻今（27）日現身雲林西螺民視節目《綜藝大集合》錄影現場，看起來絲毫不受報導影響。視小嫻為女兒的主持人胡瓜立刻要她先玩遊戲，找來傻大姊張文綺一起PK，沒想到張文綺竟直呼，「小嫻姊體能超好，以前都在健身房啊。」小嫻聞言神色如常，應對自然。

胡瓜出自對小嫻的照顧，她一來立刻安排她挑戰獎金2000元的遊戲，阿翔在一旁直喊，「小嫻是老同學了，歡迎她回來，當然要特別一點啊。」胡瓜找來張文綺跟小嫻PK，沒想到傻大姊的張文綺看到小嫻竟直呼，「小嫻姊體能超好，她以前都在健身房啊。」話一出口，令人聯想起何守正，其他藝人連忙推她一把，覺得哪壺不開提那壺。但小嫻聞言，大方應對，更在節目盡情遊戲，率直又可愛的她立刻讓現場氣氛恢復熱絡。


▲小嫻回娘家。（圖／民視提供 , 2017.12.27）

胡瓜在節目上，對觀眾「趁機」感性表示，「我們總是人，要出去吃飯，回家睡覺，人生要繼續，日常生活要繼續，不要害怕某些事情。」阿翔在這麼感性的氛圍下，忽然搞笑對小嫻說，「其實因為是妳來，我們剛剛才改打羽毛球的。」現場所有人聽完忍不住大笑，胡瓜也接口，「本來要打籃球。」小嫻聽完笑到彎腰，情緒似乎不受影響。

小嫻經紀人則表示，「她的心情一直都很好，很開心回到娘家《綜藝大集合》跟大家見面。」胡瓜日前受訪曾提到小嫻很想回《綜藝大集合》，今天她在節目上現身，仍維持過關機器的拚勁與開朗笑容，令人相當開心。

關鍵字小嫻綜藝大集合胡瓜阿翔張文綺
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