空污議題 再生能源業者徵才

（中央社記者余曉涵台北27日電）冬天到來，空污問題變得嚴重，外界開始重視太陽能等再生能源，相關廠商也紛紛釋出職缺。勞動部勞動力發展署開辦太陽光電職訓課程，供民眾進修。

台灣秋冬季節空氣污染嚴重，讓空污議題受到外界關注，同時再生能源議題引發外界關心，政府也已將綠能產業列為五大創新產業主要推動政策計畫之一，全力發展低碳綠能的再生能源，規劃於114年再生能源發電占比要達20%，並提出「太陽光電2年推動計畫」，以加速太陽能再生能源發電量，相關廠商紛紛釋出近400個相關職缺。

勞動部勞動力發展署旗下的台灣就業通今天發出新聞稿表示，目前多家知名大廠正於台灣就業通火熱徵才中，例如：益通光能、昱晶能源科技、元晶太陽能科技亦分別招募設備輪班工程師、操作工、模組廠技術員、製程工程師等，其中不少職缺無經歷限制，歡迎求職者踴躍投入。