提升交通安全　澎湖縣警局推「年長者及兒童優先旗」

為提升高齡長者及兒童穿越馬路的安全性，澎湖縣警察局局長賈樂吉指示推動研製「年長者及兒童優先旗」，請駕駛人禮讓行人安全行活動，警察局於26日上午在馬公市中華路、北辰街(自由塔前)路口辦理「年長者及兒童優先旗」宣導活動，由警察局交通隊示範宣導，並分發交通宣導品，關懷及宣導叮嚀穿越道路應走行人穿越道（斑馬線），於未畫設行人穿越道路段，要先看清確認左右無來車時再行通過等正確交通安全觀念。



▲縣警察局推動研製「年長者及兒童優先旗」。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 26）

賈局長為配合警政署推動護老專案，並發覺日本於路口行人手持黃旗優先通行之禮讓作法，值得推廣宣導，藉以保護本縣高齡鄉親及兒童行的安全，指示參照辦理「年長者及兒童優先旗」推廣活動，在馬公市選擇4處路口試辦推廣，確保年長者、學童者安全過馬路，希望能藉此防範行人交通事故發生。

此外，警方將加強執法取締駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不禮讓行人先行通過者，依道路交通管理處罰條例處罰新臺幣1,200元至3,600元罰鍰，若行人違規穿越道路處新臺幣300元以上罰鍰；另針對路口無人指揮時，汽車前懸進入行人穿越道，距離行人位置一個車道（約3公尺）以內者，則依法告發。



▲保護高齡鄉親及兒童行的安全。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 26）