迎2018阿里山有日出音樂會　嘉義跨年卡司升旗總整理

跨年活動、迎新年曙光已經是全世界最風尚、最潮的活動之一，尤其2018年又將是台灣大選年，各地方政府莫不盛大舉辦各類活動，要讓民眾感受到真實的幸福。
嘉義縣、市也不例外，此次活動更是有別於以往；此次嘉義市不只辦跨年、也辦升旗，而跨年活動則在前台灣燈會現場，以「2017全嘉藝起來」為主題，聘請藝人澎恰恰、許效舜主持領銜。30日下午17時起的演出團隊有，築夢者、生炒鴨肉羹、消波塊、如婷舞蹈團、EASTWAVE、異鄉人、無妄合作社。31日重頭戲——跨年晚會將在下午19時起登場，主持人由澎恰恰、許效舜擔任，演出藝人則有，大支 、 八三夭、宇宙人、林芯儀、蔡小虎、阿喜；演出團隊有，戰旗樂隊、顯然樂隊、皇后皮箱、美秀集團。
而元旦下午17時起，演出團隊有，Chai Kefu 鄧志峰、雨國、榕幫、火燄舞蹈團、等阮返來、鐵擊。 嘉義市政府2018年1月1日元旦上午7時，則在嘉義市政府前廣場舉行升旗典禮暨元氣健身操。
▲嘉義縣政府與阿里山風景區管理處在阿里山上辦「2018年日出印象音樂會」。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.27）
嘉義縣政府配合阿里山風景區管理處，元旦清晨5時30分開始，在阿里山上的對高岳觀日眺望台、祝山候車亭、遊客服務中心以及香林神木區等地，接力舉行「2018年日出印象音樂會」。會中邀請國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團、女高音許景淳、男高音南賢天，三方深具國際實力的樂團與資深樂人攜手演出。
這是阿里山風景區管理處，第16年在全台第一高海拔、高品質、高水準「三高」的阿里山上，舉行國際音樂盛會，就是要讓到阿里山來的國內、外朋友，一起在悠揚的樂曲聲中，感受心靈上的沉澱與感動，迎接新年的第一道曙光，迎向嶄新一年的人生高點。詳情可上嘉義市政府、阿里山風景區管理處的官網查詢。