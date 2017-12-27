迎2018阿里山有日出音樂會　嘉義跨年卡司升旗總整理

跨年活動、迎新年曙光已經是全世界最風尚、最潮的活動之一，尤其2018年又將是台灣大選年，各地方政府莫不盛大舉辦各類活動，要讓民眾感受到真實的幸福。

嘉義縣、市也不例外，此次活動更是有別於以往；此次嘉義市不只辦跨年、也辦升旗，而跨年活動則在前台灣燈會現場，以「2017全嘉藝起來」為主題，聘請藝人澎恰恰、許效舜主持領銜。30日下午17時起的演出團隊有，築夢者、生炒鴨肉羹、消波塊、如婷舞蹈團、EASTWAVE、異鄉人、無妄合作社。31日重頭戲——跨年晚會將在下午19時起登場，主持人由澎恰恰、許效舜擔任，演出藝人則有，大支 、 八三夭、宇宙人、林芯儀、蔡小虎、阿喜；演出團隊有，戰旗樂隊、顯然樂隊、皇后皮箱、美秀集團。