金防部翻車上尉身亡 悍馬車全面停駛

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門防衛指揮部一輛悍馬車今天在營區內翻覆，上尉副連長曾靚軒不治，上兵陳建宇受傷。金防部深感遺憾與哀痛，除了成立專案小組釐清肇事原因，並指示悍馬車全面停駛並檢查。
金防部政戰副主任郭劍豪受訪時指出，金防部本部連上午在明德公園執行車輛動力測試訓練，由副連長曾靚軒上尉實施勤前教育，並擔任車長，上兵陳建宇擔任駕駛。
郭劍豪表示，悍馬車從集用場出來右轉50公尺，不慎擦撞邊坡後翻覆，車長和駕駛被壓在車輛下方；經過緊急搶救後，駕駛搶救出送醫，無生命危險；副連長在10時搶救出來，但送醫後，在10時55分宣告死亡。
郭劍豪說，金防部已成立專案小組釐清肇案原因，並全力協助受傷官兵醫療照護，以及家屬慰問；同時要求肇案單位依規定召開「行車安全檢討會」，持續強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，維持行車安全。
曾靚軒民國79年次，家住花蓮；金防部已通知家屬，並全力協助家屬來金處理後續事宜。駕駛陳建宇，85年次，高雄人；他左肱骨和左肋骨骨折，意識清楚。
肇事悍馬車幾近解體。金防部表示，肇事車80年出廠，連同這部悍馬車，本部連共有9部同型車；指揮官郝以知指示，悍馬車全面停駛並檢查，待完成檢查沒有問題，再出勤務。1061227