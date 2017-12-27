金防部翻車上尉身亡 悍馬車全面停駛

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門防衛指揮部一輛悍馬車今天在營區內翻覆，上尉副連長曾靚軒不治，上兵陳建宇受傷。金防部深感遺憾與哀痛，除了成立專案小組釐清肇事原因，並指示悍馬車全面停駛並檢查。

金防部政戰副主任郭劍豪受訪時指出，金防部本部連上午在明德公園執行車輛動力測試訓練，由副連長曾靚軒上尉實施勤前教育，並擔任車長，上兵陳建宇擔任駕駛。

郭劍豪表示，悍馬車從集用場出來右轉50公尺，不慎擦撞邊坡後翻覆，車長和駕駛被壓在車輛下方；經過緊急搶救後，駕駛搶救出送醫，無生命危險；副連長在10時搶救出來，但送醫後，在10時55分宣告死亡。