賴揆明年施政目標 提高生育率發展地方

在安居樂業方面，賴清德說，經濟上將持續鬆綁財經法規、提高政府招商效率、精進環評跟土地開發審議程序、促進民間投資；在治安上，民眾最關心毒品氾濫問題，未來一年會加強鐵腕掃黑，全面性緝毒，法務部將建立全國毒品資料庫中心，並由檢、警、調、憲、海巡、海關等六大系統全面加強緝毒。

賴清德上午主持年終記者會時，進行一年重大政策回顧及未來展望，他說，明年將以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」做為明年施政三大主軸。

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天宣示明年重大施政，因應少子化，將推動私幼公共化；平衡地方發展，將研擬行政區重劃及修訂財政收支劃分法，這將是繼財劃法西元1999年修法後，近20年來的首度翻修。

在生生不息方面，賴清德指出，今年2月起，65歲以上老人人口超過14歲以下幼年人口；2018年老人人口超過14%，邁入高齡社會，要是不採取措施，2056年全台人口就會降到2000萬人以下。為因應此問題，行政院推出育人、攬才和移民三大策略。

賴清德表示，在育人上，生育率目前1.17人，目標在2030年時要達到1.4人；針對零歲到2歲的幼兒，將會持續推動社區公共托育，也會檢討提出幼兒照顧津貼；對2歲到5歲兒童，將持續推動公立跟非營利幼兒園，並擬定私立幼兒園公共化政策，讓私立幼兒園比照公立幼兒園收費，詳細政策將在明年農曆年後提出。

賴清德說，在攬才上，將持續透過「外國專業人才延攬及僱用法」優化外人來台就業環境，並且透過「產業創新條例」修正，吸引新創人才；在移民上，因為現在跟入出境管理一起規定在「入出國及移民法」中，台灣要有前瞻移民政策，應將移民政策獨立出來，希望明年能擬定新的移民法。

此外，賴清德有感於非直轄市的縣市有缺人、缺錢的問題，人口不斷流失，也提出三大方向，來達到平衡地方發展的目標。

賴清德說，一是明年開始將會審慎討論行政區重劃，解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題。二是開始規劃修正財政收支劃分法，可以給地方政府更多經費運用；第三則是「地方創生」，就是幫助地方以區域特色發展經濟，來留住年輕人。

現行行政區劃主要是依據憲法增修條文及地方制度法劃分，若行政院明年加以調整，將會是2014年直轄市增加為六都後的最大變革；財政收支劃分法上次修法是1999年，若行政院明年成功修法，也將會是近20年來的首度修法。1061227