古坑永光村落羽松美不勝收遊客任意停車成詬病

古坑鄉永光村光山部落大湖口溪畔的落羽松祕境，最近逐漸轉紅而美不勝收，吸引不少民眾前往觀賞，不過任意停車、壓壞水管和製造垃圾等破壞環境亂象，讓警方相當頭疼，永光派出所長簡良光呼籲民眾發揮公德心，把優雅美景留給下一位賞景民眾。

正確位置在古坑鄉永光村光山部落受山宮旁的落羽松祕境，其步道位處分隔永光村和桂林村的大湖口溪畔，全長約僅300公尺，是在20多年前由某企業贊助栽種，不過早年村民對落羽松入冬時樹葉轉黃、變紅掉落地上的特性認識不深，誤以為樹快要枯死，紛紛跑去澆水，直到春天落羽松再長新葉，才知它秋冬轉色落葉的特性，遂開始細心維護這片美好的步道景緻，而目前正值落羽松漸漸由綠轉紅，所落下的葉片形成自然的紅色地毯，漫步其中猶如拍攝偶像劇，也能感受到如夢似幻的異國風情，以致吸引不少外來遊客驅車前往賞景。