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古坑永光村落羽松美不勝收遊客任意停車成詬病

記者簡勇鵬／雲林報導2017/12/27 15:55
▲目前正值古坑鄉永光村光山部落的落羽松變化季節美不勝收，吸引不少遊客前往觀賞。（圖／記者堅勇鵬攝 , 2017.12.27）
▲目前正值古坑鄉永光村光山部落的落羽松變化季節美不勝收，吸引不少遊客前往觀賞。（圖／記者堅勇鵬攝 , 2017.12.27）

古坑鄉永光村光山部落大湖口溪畔的落羽松祕境，最近逐漸轉紅而美不勝收，吸引不少民眾前往觀賞，不過任意停車、壓壞水管和製造垃圾等破壞環境亂象，讓警方相當頭疼，永光派出所長簡良光呼籲民眾發揮公德心，把優雅美景留給下一位賞景民眾。

正確位置在古坑鄉永光村光山部落受山宮旁的落羽松祕境，其步道位處分隔永光村和桂林村的大湖口溪畔，全長約僅300公尺，是在20多年前由某企業贊助栽種，不過早年村民對落羽松入冬時樹葉轉黃、變紅掉落地上的特性認識不深，誤以為樹快要枯死，紛紛跑去澆水，直到春天落羽松再長新葉，才知它秋冬轉色落葉的特性，遂開始細心維護這片美好的步道景緻，而目前正值落羽松漸漸由綠轉紅，所落下的葉片形成自然的紅色地毯，漫步其中猶如拍攝偶像劇，也能感受到如夢似幻的異國風情，以致吸引不少外來遊客驅車前往賞景。

由於該處落羽松美景祕境尚未由古坑鄉公所等相關單位納為規劃景點，以致外來遊客不熟悉該處附近環境，沿雲208線往桂林村方向行駛後就任意停車，尤其適逢假日，平日難得有人車經過的山路，經常因民眾任意停車而壅塞難行，甚至壓壞山民沿山壁所設的民生用水水管，讓山民怨聲四起，雖經鄉公所設置告示牌示意民眾注意維護，但因遊客缺乏公德心而效果不彰，周邊環境仍經常遭破壞。

永光派出所長簡良光指出，外來遊客切勿在雲208線路旁任意停車，以免造成交通不便，甚至壓壞水管而得不償失，遊客最好多繞行過橋到永光村光山部落，將車停放在受山宮前廣場，再步行前往觀賞落羽松美景。

關鍵字古坑落羽松
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