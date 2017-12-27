油價上看75美元？沙烏地估石油收入2023年躍增8

雖然王儲沙勒曼 (Mohammed bin Salman) 經濟轉型的計畫目的就是降低長期對石油的依賴，但油價走高對於支撐經濟增長仍是關鍵。沙烏地也是推動 OPEC 與非會員國透過減產穩定油市，助布蘭特原油突破每桶 60 美元油價的主導國。

在平衡預算 6 年計畫之下，政府官員預估上漲的油價與產出將推動石油收入自今年 4400 億里亞爾成長至 8014 億里亞爾，相當於 2140 億美元。政府官員假設油價將達每桶 75 美元，而非石油收入估計增長 32% 至 3370 億里亞爾。

阿布達比商業銀行 (Abu Dhabi Commercial Bank) 首席經濟學家 Monica Malik 表示，鑒於頁岩油產業的發展，石油收入預測「看起來或面臨挑戰， 2017 強勁的石油收入增長或將難以重現。」知情人士表示，政府預期石油生產從今年平均每日 1000 萬桶，到 2023 年將增長至 1103 萬桶。至於 2020 年，預估產出將達每日 1045 萬桶，為政府增加 6050 億里亞爾收入。

如此情勢或暗示隨著供給過剩現象和緩，全球最大石油出口國目前並不認為減產協議延長至 2018 年以後有其必要。美銀美林 (BofA Merrill Lynch) 經濟學家 Michel Saliba 上週於研究報告指出，如果油價令人失望，減緩撙節可能「尚早」，「沙國能源政策可能維持專注在支撐油市再平衡，同時支撐政府的轉型並在短期提振經濟增長。」

沙烏地政府官員上週發佈 2018 年擴張性預算，欲重振遭到低油價打擊的經濟。政府文件列出財務計畫的部份細節，也顯示政府預期非石油經濟增長 2020 年能從目前 1.5% 維持在 3% 以上。另外，政府估計失業率 2020 年將從 2017 年 12.6% 降至 10.6% ，整體稅收到 2020 年將自 970 億里亞爾達至 1890 億里亞爾。