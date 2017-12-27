蔡力行：聯發科改善奏效 給團隊打90分

（中央社記者張建中台北27日電）手機晶片廠聯發科共同執行長蔡力行表示，短期改善計畫已有成效，行動業務已經穩了，對中長期成長有信心。他並為自己上任來的表現打了90分，他說，這是幫團隊打的分數。

聯發科下午舉行年終記者會，由蔡力行主持。蔡力行表示，行動業務過去1、2年相當辛苦，不過，公司內部仍堅決要在行動業務做下去。

蔡力行指出，今年下半年來新產品定位與能力已有長足進步，毛利率已經穩定，並緩慢穩定回升，行動業務已經穩了，下一步要搶回流失的市占率，毛利率也將可和緩穩定回升。