蔡力行：聯發科改善奏效 給團隊打90分

（中央社記者張建中台北27日電）手機晶片廠聯發科共同執行長蔡力行表示，短期改善計畫已有成效，行動業務已經穩了，對中長期成長有信心。他並為自己上任來的表現打了90分，他說，這是幫團隊打的分數。
聯發科下午舉行年終記者會，由蔡力行主持。蔡力行表示，行動業務過去1、2年相當辛苦，不過，公司內部仍堅決要在行動業務做下去。
蔡力行指出，今年下半年來新產品定位與能力已有長足進步，毛利率已經穩定，並緩慢穩定回升，行動業務已經穩了，下一步要搶回流失的市占率，毛利率也將可和緩穩定回升。
聯發科不只有行動業務，包括智慧語音助理、共享單車物聯網與電源管理晶片等高度成長產品，今年業績成長20%，蔡力行指出，這是聯發科過去戰戰兢兢努力經營的成果，預期過去的投入將有好的回收。
蔡力行表示，聯發科將努力爭取國際指標客戶，且不只在行動產品合作，將有多方向的合作。
在市場與產品技術布局，除持續深耕中國大陸與新興市場，蔡力行指出，聯發科也將同時擴大北美市場投資，並積極投資包括人工智慧、5G、NB-IoT、802.11ax與車用電子等關鍵技術，相信未來將有更寬廣的路。
對於6月接任聯發科共同執行長以來的表現，蔡力行表示，他認為有90分，這不是幫自己打的分數，而是幫團隊打的。
蔡力行指出，他決定要到聯發科，就要跟聯發科的員工一起打拚；聯發科1.6萬名員工，有很多是台灣的菁英，經營團隊有責任讓這些菁英更有發揮能力。1061227