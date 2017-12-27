挑大師達人團三破全國蟬聯總冠軍　南區百業達人大會師

美食界的愛迪生挑大師達人團，三破全國蟬聯總冠軍，在下營區「海墘本家」舉辦南區百業達人大會師，包括農糧署南區分署長姚志旺、下營區長姜家彬、下營社區發展協會理事長張青鑑，新住民理事長阮錦麗、下營區商圈理事長陳秋宏，成功大學教授陳裕隆等人都出席。

台南挑大師達人團，在2017第五屆百業達人選出達人獎210席中，入選70席；傑出貢獻獎98席，入選44席；十大成就獎10席，入選4席；卓越菁英獎全國獨得1名，刷新第四屆記錄，囊括全國總冠軍。

這次出席的百業達人有張慶鐘、戴家文、邱惠梓、陳漢家、王永正、吳水道、曾永欽、黃邦榮、陳宥憲、黃永暉、林塏翰、游蕙甄、蔡昱綸、王三慧、廖盛芳、李彩萍、高煒智、許勝利、彭韻錚、辛麗月、廖世武、蔡仁惠、李三賢、林振隆、劉定琴、吳秋茂、陳躍文、廖宜燈、蔡昱學、謝忠盟、陳宏源、薛登元、武世忠、李永川、何秋沛、游儷雲、,黃任右、鄞生學、陳天賞、王彥量、歐永康、吳日勤、陳興隆、徐國棠、黃盟堯、李萬發、辜耀義、湯月美、侯科任、林珍妃、周炳志、江宛蓁、鄭志偉、黃志佳、張聰淵、陳威霖、胡晶明、林碧惠、許俊毅、吳長興、劉清田、姜冠丞、李冠宇、郭騏樂、薛書堯、魏季宏、唐惠玲、吳俊緯、陳廷杰、蔡文裕等70席。