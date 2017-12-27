大台中供水更乾淨 5.2億初沉池年底完工

（中央社記者黃雅娟台北27日電）斥資新台幣5.2億元的大台中原水初沉池預計年底完工，屆時每天可望處理45萬噸水量，減少豐原淨水場負荷，期待出水濁度可降到500度以下，未來將提高大台中地區供水品質。

台水公司今天發布新聞稿表示，初沉池有助於提供大台中地區颱風豪雨期間供水穩定。

台水發言人武經文接受中央社記者訪問表示，工程自民國101年起興建，希望汛期不要讓濁度高達幾千度的水直接進到淨水場，至少在初沉池停留一段時間，當然希望出水的濁度越低越好，目前設計期待值是在濁度500度以下，實際狀況須視供水情況而定。