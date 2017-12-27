梅山汗路喜迎春　張花冠開天下第一鍋和九大伴手禮齊登場

嘉義縣文化觀光局表示，時序進入梅花季節，漫步梅山公園賞梅、聞梅香，恬適幽靜， 2018年規畫創新梅山汗路文化觀光祭活動，以復刻「汗路糜仔坑」故事為主軸，1月6日開幕當天推出「天下第一山海平原復古粥」，號稱史無前例空前天下第一大，以直徑3公尺大鐵鍋料理，匯集山區放山雞、黑毛豬、竹筍、香菇、茶葉，平原區太保奇力米，以及海區虱目魚丸、蝦子、中卷、吻仔魚等在地食材，由梅山60年老經驗總鋪師吳正安特製，邀請大家一同品嚐嘉義的山珍海味。

嘉義縣梅山汗路文化觀光祭打造2018新年亮點，2018年1月6、7、13、14日連續兩周假日在梅山公園喜迎春。縣長張花冠27日開鍋料理號稱天下第一鍋的「山海平原復古鹹粥」，1月6日開幕當天更將以直徑3公尺大鐵鍋料理提供食用，要讓民眾「喫飽、喫巧、無大摳(不會胖)」。同時邀請國際知名設計師陳俊良，共同發表嚴選梅山九大伴手禮創新包裝，廣邀民眾輕踏梅山秘境、輕鬆賞春趣。



▲嘉義縣政府邀請國際知名設計師陳俊良，共同發表嚴選梅山九大伴手禮的創新包裝。（圖／記者任禮清攝，2017.12.27）

嘉義縣政府為打造梅山地區特色伴手禮，藉由網路票選、多方評分方式，嚴選出梅山九大伴手禮，包括有一品茶業、上意茶業、梅山農會、永鑫茶業、龍眼林茶業、慶昇醬油、碧峯工坊烏龍茶籽油、徐徐品創文創商品及松齋環保民宿嘻香糖，透過自由落體設計公司陳俊良老師協助設計包裝，融入更多屬於梅山的意象，縣長張花冠27日邀請陳俊良共同發表，展現伴手禮注入令人耳目一新的新元素。

縣長張花冠表示，梅山人文薈萃，有許多令人驚豔的景點，如2017年最潮打卡點太平雲梯、台版合掌村的太平村、台灣敦煌石窟燕子崖蝙蝠洞與龍宮瀑布、竹坑溪步道、綠色隧道等，在台灣燈會在嘉義舉辦期間，遊客可以先來感受梅山汗路文化觀光祭，賞梅花、品嚐天下第一海陸鍋、聽音樂、看表演、逛市集、買好禮、賞好景，接著2018年2月16日至3月11日舉行的臺灣燈會，再走一趟嘉義縣感受陸、海、空及科技的獨嘉燈宴。

▲梅山汗路文化觀光祭2018年1月6日、7日、13日、14日連續兩周假日在梅山公園喜迎春。（圖／記者任禮清攝，2017.12.27）

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，為期4天的梅山汗路文化觀光祭將搭配運動行銷、表演藝術及地方品牌好禮，藉由不同議題強力帶動地方產業發展與文化熱潮。而「全民瘋搖滾」與「復古小梅市集」4天活動，在下午2點至3點半精彩90分鐘，有彭恰恰帶領專屬樂團即興、多次受邀外交部國宴演出來自我們台灣的HOt SHOCk、超級紅人榜阿里山鄒族大男孩溫瀚龍、入圍24至27屆金曲獎最佳台語男歌手許富凱等超過11組特色團體及藝人，絕無冷場。