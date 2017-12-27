南韓動保團體解救 上百隻狗免淪盤中飧

（中央社南韓南楊州市27日綜合外電報導）在南韓一處狗肉養殖場中，向救援人員咆哮的拉布拉多犬、小獵犬和混種犬爭先恐後跑出生鏽的籠子，透過和狗肉商販金英煥達成協議，這些狗成功獲救以免成為盤中佳餚。
面對需求下滑，金英煥（Kim Young-Hwan，音譯）同意關閉養殖場，以換取總部設於美國的國際人道協會（HSI）補償金。這些狗狗將在西方國家的領養家庭中迎接新生活。
他是3年內第10名接受這項提議的狗肉商販。確切的補償金額保密，不過涵蓋收養成本在內，每筆交易都需要數十萬美元。
56歲的金英煥養了170隻狗，他的狗肉養殖場位於首爾以北的南楊州市（Namyangju）。
他告訴法新社說：「狗肉價格近年來一落千丈。這些日子收支只能勉強打平，再加上我一直受到動物維權團體的騷擾，這真是件折騰人的事。」
南韓人視狗肉為夏季佳餚，據信每年吃下大約100萬隻狗。為了維持肉質滑嫩，多脂的紅肉總是以熬煮方式烹調，據信能夠補身。
然而，動物維權人士加強禁吃狗肉運動，在網路請願針對這項議題，呼籲抵制2018年平昌冬季奧運並在首爾發起抗議活動。
民意調查顯示，南韓輿論在這項議題出現分歧。
據今年一項調查，70%的南韓人不吃狗肉，但只有40%的人們認為應該禁止這項習俗，比率少了許多。
民調還發現有65%的人支持，在更人道的條件下飼養和屠宰狗。
目前南韓肉品貿易中，如何對待或屠宰狗類並沒有法律規定。雖然農民們要求首爾當局將狗包含在畜牧福利條例下，動物維權團體反對這麼做，反倒要求徹底廢除。（譯者：中央社陳彥鈞）1061227