南韓動保團體解救 上百隻狗免淪盤中飧

（中央社南韓南楊州市27日綜合外電報導）在南韓一處狗肉養殖場中，向救援人員咆哮的拉布拉多犬、小獵犬和混種犬爭先恐後跑出生鏽的籠子，透過和狗肉商販金英煥達成協議，這些狗成功獲救以免成為盤中佳餚。

面對需求下滑，金英煥（Kim Young-Hwan，音譯）同意關閉養殖場，以換取總部設於美國的國際人道協會（HSI）補償金。這些狗狗將在西方國家的領養家庭中迎接新生活。

他是3年內第10名接受這項提議的狗肉商販。確切的補償金額保密，不過涵蓋收養成本在內，每筆交易都需要數十萬美元。