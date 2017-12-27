澎警攔走私毒品 警政署長頒破案獎金

（中央社澎湖縣27日電）澎湖檢警等單位日前攔截大陸漁船走私毒品，內政部警政署長陳家欽今天抵澎致贈破案獎金，縣長陳光復為感謝有功人員辛勞，也宣布自1月起超勤津貼由新台幣1萬4000元調高至1萬7000元。

澎湖檢警在月前接獲情資，得知走私毒品集團自公海私運大量毒品，澎湖警局結合刑事局、海巡署等單位，在西嶼外海攔截大陸籍漁船「閩龍漁運60894號」，15日時查獲走私20塊、重506公斤的氯假麻黃鹼。

氯假麻黃鹼屬四級毒品，是提煉安非他命的先驅原料，市價約新台幣1億餘元，查緝小組並將52歲的主嫌楊姓男子等5人一併押返，並向澎湖地方法院聲請羈押禁見。