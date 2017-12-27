亞運前哨戰 屏東賽嘉飛行嘉年華30日登場

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）越野飛行傘項目已經列入2018亞運的競技項目，中華民國航空運動協會將於30日至明年元旦舉辦「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」，預估將成為各選手參加明年亞運的最後練習前哨戰。

協會秘書長蘇沛倫表示，由於越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，預期各亞洲國家代表隊將精銳盡出，做為亞運最後練習的前哨戰，賽事在賽嘉飛行場舉行。

蘇沛倫說，這次賽事台灣選手有10多名，另有7個國家隊伍報名參賽，包括新加坡、馬來西亞、香港、尼泊爾、大陸、韓國及日本選手共60多人，這次賽事也將成為台灣選手參加亞運的積分賽。