小客車撞自行車肇逃留下老翁跌坐路邊　警神速破案

郭警員調查發現，摔倒在路邊32年次的鍾姓老翁，是自行摔倒在地、並無其他外力介入，但從其頭部的傷痕，及穢物吐了一地的情況，郭警員硏判不可能是自摔的傷勢。

旗山分局旗尾派出所日前接獲110通報指稱，於旗山區旗屏一路295之2號路旁有人跌倒，警員郭永昇立即驅車前往，到達現場時發現一名長者跌坐於路邊的自行車附近，其頭部有明顯傷痕，郭員警隨即進行了解現場狀況。

郭警員遂於現場四下查證，發現在自行車倒地不遠處的路面，發現一個完整白色外觀汽車右照視鏡，當下研判本案非單純自摔案，但案發現場苦無監視器可以佐證。

為了不放棄可釐清的任何蛛絲馬跡證據，郭警員於是逐一查訪在場民眾及附近居民，所幸透過一名好心人士，自稱有目擊疑似肇事逃逸車輛車號可供警方偵辦，於是立即著手調閱轄區內的車道監視器，於以逐一過濾比對無右照視鏡車輛。

警方果真於旗山區旗屏一路與延平二路口監視器，發現一台無右照視鏡車輛、且車牌與好心民眾提供車牌符合，因而循線於美濃中興2路中壇郵局附近，查獲肇事逃逸的邱姓犯嫌及涉案車輛，邱嫌經偵詢後坦承不諱，並送往橋頭地檢署偵辦。



▲警方調閱監視器，發現一台無右照視鏡車輛。（圖／旗山分局提供，2017.12.27）

由於警員郭永昇鍥而不捨地追查，能夠在2小時內迅速破案，小客車撞自行車肇逃的事故，才真相大白。因車禍而顱內出血而住在加護病房的鍾姓傷者家屬表示謝意，對於警員郭永昇為民服務的精神深表讚許，也認為他的工作熱忱足為員警表率。

