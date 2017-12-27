NCC提分組付費草案 最快108年上路

另一個基本頻道則需包含新聞、兒少、電影、教育5大節目種類，每類至少要載2個頻道的方案，費用及其餘內容則由業者自訂。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦第781次委員會議會後記者會，公布「多元付費選擇機制規劃」草案，要求業者至少提2個基本頻道，其中一個為收視費不得高於200元的「清冰」方案，包含13個基本頻道，並需提單頻單選、付費組合，讓消費者有權為清冰加料。

（中央社記者朱則瑋台北27日電）NCC今天公布分組付費草案，要求業者得提至少2組基本頻道，且解除新台幣600元資費上限、讓頻道商可自組套餐等，預計107年1月底前辦公聽會，最快後年上路。

NCC副主委翁柏宗說，基本頻道需搭配付費頻道組合套餐，及單頻單選服務，業者也可以組裝0元促銷價組合吸引消費者。

翁柏宗表示，草案參考今年NCC代行審查的台南市有線電視收費結果，訂出草案，並邀集有線電視系統業者、頻道商、地方政府、消保團體、收視率調查機構及廣告主協會等利害關係人，1月底前召開公聽會，假使順利凝聚各界共識，最快108年就能上路。

NCC綜合規劃處長王德威表示，除了清冰方案，還有各種不同基本頻道組合，所以現有的大碗公形式還是會存在，只是增進消費者多元選擇權利，只是非由主管機關告訴業者要出多少錢的套餐，而是尊重市場機制，僅要求業者提清冰方案，讓消費者透過單頻單選、付費套餐為清冰「加料」。

王德威指出，只要清冰配料選擇足夠且符合消費者需求，業者自行訂出的其他高資費方案內容、收費標準，NCC會尊重市場機制，不會修改。

王德威說，除了有線系統業者，頻道商也能自組套餐服務並訂價，再和有線系統業者進行拆帳，有線業者不得拒絕，希望藉此讓頻道商擁有更大議價能力，並能直接面對有線電視訂戶，以優質服務爭取消費者支持，進行吸引廣告主資金挹注。1061227