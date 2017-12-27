喊聲免動手 大同大學研發聲控煮咖啡

（中央社記者許秩維台北27日電）煮咖啡不一定要動手，大同大學研發團隊打造智慧管家系統，使用者可透過智慧手機或手錶下達語音控制，咖啡機就能自動煮咖啡，還可指定杯數和濃度。
大同大學今天發布新聞稿表示，智慧物聯網研究中心研發團隊利用最夯的物聯網技術，在咖啡機裝上小小的晶片，就可以透過手機、手錶「聲控煮咖啡」，對有機器操作障礙、說明書恐懼症以及年長者來說，非常方便。
大同大學智慧物聯網研究中心主任鄭福炯告訴中央社記者，以前煮咖啡都得自己動手，但如果有客人在，還得先留下客人離開去煮咖啡，因此就想到現在智慧手機或智慧手錶如此方便，如果能直接語音命令煮咖啡，就能方便很多。
鄭福炯指出，團隊研發如同智慧管家的閘道器，咖啡機插電後會自動連線到閘道器，使用者可透過智慧手機或手錶下達語音指令，指定要喝幾杯咖啡、何種濃度，閘道器會將命令傳送到咖啡機的晶片中，使用者無須親自動手或研究咖啡機功能，在客廳就可以聲控廚房的咖啡機自動煮咖啡。
除了聲控咖啡機外，大同大學智慧物聯網研究中心還和台北市萬華健康中心合作，打造全台第一套針對群體且以健康促進為目的的雲端即時監控系統，萬華健康中心也提供150支智慧型手錶等穿戴型裝置，供居民和長者使用。
鄭福炯表示，每個穿戴型裝置除了有室內定位功能，還能偵測心跳和血壓，當發現長者運動強度太強時，就能透過監控系統通知現場人員，提醒長者要休息暫停，如果長者在廁所等定點待太久，也會通知現場人員前往查看，避免長者因身體不適或跌倒起不來等狀況而發生意外。1061227