喊聲免動手 大同大學研發聲控煮咖啡

（中央社記者許秩維台北27日電）煮咖啡不一定要動手，大同大學研發團隊打造智慧管家系統，使用者可透過智慧手機或手錶下達語音控制，咖啡機就能自動煮咖啡，還可指定杯數和濃度。

大同大學今天發布新聞稿表示，智慧物聯網研究中心研發團隊利用最夯的物聯網技術，在咖啡機裝上小小的晶片，就可以透過手機、手錶「聲控煮咖啡」，對有機器操作障礙、說明書恐懼症以及年長者來說，非常方便。

大同大學智慧物聯網研究中心主任鄭福炯告訴中央社記者，以前煮咖啡都得自己動手，但如果有客人在，還得先留下客人離開去煮咖啡，因此就想到現在智慧手機或智慧手錶如此方便，如果能直接語音命令煮咖啡，就能方便很多。