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中央社

中市推數位文化 打造數位城市博物館

中央社2017/12/27 15:59
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府與中央研究院、國立公共資訊圖書館今天簽署三方合作協議書，將啟用「台灣數位文化統一入口網」及「台中學數位典藏資料庫」，打造「數位城市博物館」。

台中市政府文化局今天舉行宣傳記者會，由市長林佳龍與中央研究院副院長黃進興、國立公共資訊圖書館長劉仲成三方代表簽署「數位文化交流合作協議書」。

市長林佳龍致詞表示，盼透過數位文化建設，將過去的歷史保存並進行文化創新，這些內容都是寶貴的城市歷史文化基因，在建置「台灣數位文化統一入口網」後，相信台中未來會成為在數位文化發展上的開創者。

林佳龍指出，除虛擬資料庫外，市府也將建置水湳智慧營運中心，讓台中學得以連結過去與未來，讓每一個想認識台中的人，都可以從「台中學數位典藏資料庫」進入搜索資訊，提供無限商機及文化創新的可能性。

中研院院士李德財表示，爭取所有文史資料貢獻者授權資料使用，是推動計畫最大的挑戰，感謝台中市長林佳龍全力支持，市府各局處也配合溝通，最後以公眾授權模式（Creative Commons）來授權。

李德財指出，每筆資料放在網路上都有授權公告，大部分都是公眾授權模式，任何人都可以使用，只要註明引用出處及用途，就不會有侵權疑慮，希望可以將台中學文化廣為流傳。

台中市文化局表示，「台中學數位典藏資料庫」蒐羅台中市從史前時期到直轄市時期的影音和文本資料，涵蓋藝術文化、族群宗教、生態環境、社會經濟等層面。1061227

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