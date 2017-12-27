旭聖旺產襪業開先例　在社頭鄉拋磚引玉捐幼童專用車

彰化縣社頭鄉在地產業——旭聖旺產襪業公司，愛心捐贈一台幼童專用車給鄉立幼兒園。這是社頭鄉首次，有企業捐贈娃娃車給鄉公所。捐贈儀式今（27）日上午10點在鄉立幼兒園舉行，



▲社頭鄉旭聖旺產襪業公司，愛心捐贈幼童專用車給鄉立幼兒園。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

社頭鄉在地產業—–旭聖旺產襪業公司，今日愛心捐贈一台幼童專用車給鄉立幼兒園，捐贈儀式在上午10點於鄉立幼兒園舉行。旭聖旺產襪業公司吳家三兄弟，以其父親「吳榮智」名義，購置一部現代化的幼童專用車給鄉立幼兒園、服務國家未來主人翁，鄉長劉錦昌回贈感謝狀，感謝吳尚蘴三兄弟的愛心，造福鄉內未來的主人翁。



▲社頭鄉旭聖旺產襪業公司愛心捐贈一台幼童專用車給鄉立幼兒園。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

吳尚蘴三兄弟感懷父親吳榮智關懷幼兒教育及照顧弱勢的精神，得知社頭鄉立幼兒園的幼童專用車已趨老舊，其中一部車齡已達5、6年，經常發生故障，造成幼兒安全受到影響，吳家三兄弟經過商量後，決定其父親「吳榮智」名義捐贈一部娃娃車給鄉公所有幼兒園使用。



▲如此善舉，正好解決娃娃車汰舊換新的問題。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

劉錦昌表示，娃娃車捐贈儀式由幼兒園小朋有節目表演揭開序幕，鄉民代表們友都到場見證，吳尚蘴三兄弟的愛心，也成就社頭鄉第一樁企業捐娃娃車給公部門的先例，不僅解決娃娃車汰舊換新的問題，同時也解決雙薪家庭接送幼兒的問題。

劉錦昌指出，此次非常感謝旭聖旺產襪業有限公司的愛心捐贈與我們一起守護未來的主人翁，幼童專用車捐贈時，公所及幼兒園將以辦喜事的心情列隊歡迎新車加入接送上下學， 劉錦昌從吳尚蘴三兄弟手中接下新車鑰匙，也期盼能幫助更多需要接送服務的幼童以分擔家長的負擔，並普及服務鄉民。

劉錦昌說，現今社會多為雙薪家庭，所以每一位爸爸和媽媽每天都要辛苦地上班，少有時間可以親自接送幼兒至園所上課，鄉立幼兒園提供幼童專用車的接送服務，讓家長們可以安心地上班，幼兒們則搭乘幼童專用車上下學，讓家長免於因接送幼兒問題而造成多餘的煩惱。