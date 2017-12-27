衝跨年商機 台灣大myVideo直播台北跨年晚會

2017 進入倒數，每年的跨年商機總是吸引各相關業者搶進，台灣大 (3045-TW) 旗下 myVideo 今年將第 3 次直播跨年晚會，觀看熱潮年年成長，統計去年流量年增 20%，今年在 101 首見燈光煙火秀及表演卡司堅強下，將力拚再創高流量，台灣大指出，旗下「my」系列今年營收預計將占行動業務營收的 8%。

台灣大指出，myVideo APP 下載人次超過 250 萬，活躍人數超過百萬人，「2018 臺北最 High 新年城跨年晚會」12 月 31 日將登場，預計當天北市府和信義計畫區將湧入數 10 萬民眾欣賞台北 101 首度跨年煙火燈光秀，myVideo 當晚 19:00 到 1/1 凌晨 1:00 將直播跨年晚會，不用到現場人擠人就可免費零時差觀看。

台灣大表示，今年 101 首見的燈光煙火秀使用從 34 樓延伸到 90 樓的巨大 LED 燈網，主視覺將出現台灣各種傳統花窗圖騰，搭配長達 360 秒的煙火，可說是可看性最高的跨年煙火大秀。