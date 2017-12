衝跨年商機 台灣大myVideo直播台北跨年晚會

2017 進入倒數,每年的跨年商機總是吸引各相關業者搶進,台灣大 (3045-TW) 旗下 myVideo 今年將第 3 次直播跨年晚會,觀看熱潮年年成長,統計去年流量年增 20%,今年在 101 首見燈光煙火秀及表演卡司堅強下,將力拚再創高流量,台灣大指出,旗下「my」系列今年營收預計將占行動業務營收的 8%。

台灣大積極經營數位匯流市場,旗下包括 my Music、my Video、my Book、 my Play 等「my」系列紛紛交出好成績,包括 my Music、my Video、my Book 去年全數獲利,今年「my」系列營收也將持續成長。