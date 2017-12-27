及早矯正惡視力　不讓高度近視危害下一代健康

小朋友的近視如未能控制，有機會發展成高度近視！眼科醫師陳逸川說，近視絕不僅僅是看不清楚，若度數未能控制而持續惡化，當視力超過600度時，合併白內障、青光眼、黃斑部出血、視網膜剝離等嚴重後果的風險將升高，因此控制近視快速惡化成為家長的當務之急。目前控制方法除了點散瞳劑之外，還有配戴角膜塑型片的另一選擇。

隨著3C產品使用者年齡層下降，學齡兒童近視比例逐年大幅增加。眼科醫師表示，家長務必謹慎預防兒童近視，特別是當家長有高度近視時，下一代近視加深速度與成為高度近視的機率將比一般孩童還高。協助兒童養成正確用眼習慣，萬一近視及早進行視力矯正，否則當兒童進展600度以上高度近視，日後罹患眼部疾病的機率大增，家長須特別注意。

陳逸川表示，有名案例是一對皆有800至900度高度近視的父母，其兩名孩子皆有近視，老大自國小一年級開始，以每年100度的速度快速增長，至國二已近視600度，在半年前開始進行角膜塑型片矯正後，近視加深速度明顯延緩下來；而老二僅國小三年級，也已近視300度，目前也配戴角膜塑型片進行度數控制。

角膜塑型片是一種晚上睡覺時配戴6至8小時的夜戴型超高透氧硬式隱形眼鏡片，利用鏡片特殊弧度的球面設計，來和緩改變角膜弧度與眼球屈光度，因此隔日早晨取下後，無需配戴眼鏡就能保有全天清晰視力。

陳逸川進一步指出，角膜塑型片與散瞳劑的最大差異在於，角膜塑型片並不會發生散瞳劑常見的畏光或過敏副作用，因此對於無法點散瞳劑的小朋友、或是常在戶外活動的人來說，是較方便安全的選擇。

定期檢查視力是相當必要的，只要能提早發現治療，絕大部分都能避免成為高近視。陳逸川提醒家長，切勿忽略孩子近視問題，並選擇適合孩童的治療方式，協助養成正確用眼習慣，使用3C產品應每隔半小時讓眼睛休息一下。同時需慎選專業眼科醫師進行角膜塑型片的精準驗配訂做，每日確實配戴才能有助於近視的控制，否則視力就真的回不去了。