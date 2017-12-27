跨年 高市禁販帶發光氣球及管制空拍機

(中央社記者王淑芬高雄27日電)迎接新年，不少人相約跨年，為確保活動安全，高雄市嚴禁施放信號彈、管制未申請的空拍機，警方也加強取締販售發光氣球等流動攤販，違者依公共危險罪嫌送辦。

高雄跨年活動有兩場，分別是在義大世界的「2018紫耀義大‧義享就樂」，還有「2018高雄夢時代跨年派對」，兩場活動已經展開場佈。

為維護跨年晚會場域的安全，市警局保安科今天指出，將會加強警力巡查維安，如果發現民眾有攜帶發光氣球或其他危險物品進入會場等牴觸規定者，依公共危險罪嫌送辦。

市府鼓勵民眾多搭乘大眾運輸降低空污，當天全時段市區公車、公路客運及輕軌可免費搭乘。