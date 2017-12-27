網購族到底都在瘋搶什麼？衛生紙連5年奪銷售冠軍

入圍的商品包括人氣爆紅美食「韓式小雞麵」和「曾拌麵」、網路高話題的「冰霸杯」和「液體衛生棉」、日本銷售冠軍的「VCO 椰油嫩白洗顏皂」、「強效塑崩錠」，以及「尿布」、戶外和居家兩用的「移動式空調」、「高容量行動電源」。

momo 購物網此次統計了站上超過兩百萬件商品、以及超過千萬筆訂單，加上網路社群討論聲量、點擊、觸及人數和商品銷售表現等指標，綜合出十大風雲商品。

隨著電商市場持續蓬勃發展，到底這一年來消費者都在網路搶購什麼商品？富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (27) 日公布《2017 年十大風雲商品》，其中，年年奪得熱銷冠軍、年銷數千萬包居不敗地位的還是「衛生紙」，平均每秒可賣出 1 包，已連續 5 年蟬聯 momo 的銷售冠軍。

綜觀今年的風雲商品榜，可觀察到網路社群口碑和網紅經濟帶起的消費力不容小覷，此外，消費者購買日用品的數量也十分驚人，顯示網路已成為消費者購買日用品的首選通路。

根據資策會調查，台灣網購人口呈逐年上升趨勢，momo 購物網指出，今年平均單月年成長幅度達 20-57%，屢創新高，也可從網購消費趨勢反應民眾對生活的需求、社會現象和對議題的關注。

從飲食來看，隨著宅經濟和單身經濟興起，加上食安考量，快煮麵、泡麵成為許多人快速解決一餐的選擇，由藝人曾國城研發的「過海製麵所－曾拌麵」可說是今年竄紅的超夯必吃美食，單月平均銷售可破百萬元；而韓國「Enaak 韓式小雞麵」在網路團購分享之下也掀起購買熱潮。

從居家生活來看，由於網購下單和配送較實體通路方便許多，因此民眾喜愛上網購買日常耗品，「衛生紙」、「尿布」等商品皆榜上有名，尤其今年雙 11 在平台的促銷之下，衛生紙和尿布的出貨量甚至塞爆了貨運轉運站；而「液體衛生棉」透過網紅及部落客的推薦帶動，單月有破百萬元的銷售表現。

家電用品方面，由於現代居住空間坪數普遍不大，帶動「移動式空調」熱賣，尤其是結合冷氣、暖氣、除溼等一機多用的機種，方便在室內居家、辦公室或戶外露營、開放式營業場所都能使用。

而台灣夏日天氣炎熱，從網路一支「放入滾水煮杯內冰塊也不融」影片而竄起的「冰霸杯」，創下單月最高銷售破千萬元的成績。

在 3C 商品方面，因訴求增量持久的「高容量行動電源」成了不少民眾出門必備單品，「ASUS ZenPower 增量版 10050mAh 行動電源」年銷量達近 10 萬顆。

至於女性朋友最關注的美妝保養類，日本藥妝品仍深受台灣女性喜愛，如日本銷售冠軍的「美康櫻森 VCO 椰油嫩白洗顏皂」，以及「iVENOR 強效塑崩錠」都是今年竄起的美妝保健新鮮貨。