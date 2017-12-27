醫療刑責修法將減輕　消基會：無助解決濫訴

立法院一讀通過醫療法第82條修正案，消基會召開記者會，批評衛福部限縮醫療行為的刑事責任，也大幅減輕了醫療機構及醫事人員的民事責任，發生問題時，醫師只要說：「這是合理臨床專業裁量」，幾乎就可以不用負責。

在醫院門口，灑冥紙、抬棺抗議，民眾對於這類醫療糾紛所引發的混亂場景，應該不會陌生。除此之外，不少醫師均是被告者，必須經常往法院跑，這讓不少醫師選擇較無醫療糾紛的科別，以免被告，因此，急診、外科、婦科等科別醫師變得越來越少。

為了免受病患濫訴，101年行政院提出醫療法第82條之1修正草案，大幅限縮醫療行為刑事責任，不過，當時因引來各界質疑聲浪而暫時擱置。日前，立法院完成黨團協商，一讀通過此案，卻也引發消基會不滿。