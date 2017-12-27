告別2017迎接2018 北韓與通俄門受關注

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）將美國總統川普（Donald Trump）一月入主白宮，列為首大新聞；再來是特別檢察官穆勒（Robert Mueller）主導、調查俄羅斯介入2016年總統大選通俄門案；美與北韓緊張對峙情勢加劇；「我也是」（#MeToo）運動浪潮，揭發一連串性騷擾案，有如滾雪球般紛至沓來；賭城拉斯維加斯及德州大屠殺。

其他還有，紐約卡車攻擊等全球恐攻事件頻傳；鴉片毒品大規模流行；哈維（Harvey）、艾瑪（Irma）、瑪莉亞（Maria）等颶風連續侵襲；難得一見天文奇景「美國大日蝕」；拆除南北戰爭時期李將軍（RobertE. Lee）肖像等引發的種族衝突文化戰。

另一方面，外交關係協會（CFR）挑選明年（2018） 全球值得關注的幾件重大外交政策事件，包括伊朗趁世局混亂，積極尋求區域霸權地位。

還有北韓核武野心，誤判導致戰爭機率增大；委內瑞拉政經危機，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）何去何從；川普改變貿易結構，美退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，美與北美自由貿易協定（NAFTA）、美韓貿易協定、世貿組織（WTO）等關係變化。

另外中國持續擴張海外企圖心，展現硬實力；特別檢察官穆勒調查通俄門；壓力鍋下的全球民主，如重回獨裁主義的泰國及土耳其，波蘭司改威脅法治，西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）獨立運動；中、俄專制獨裁治理等。1061227