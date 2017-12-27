家逢變故遠嫁來台 新住民創業展新生

（中央社記者楊思瑞台南27日電）從越南遠嫁來台的新住民阮美玲，原本的人生目標是在家鄉當幼稚園老師，卻遭逢家庭變故放棄學業，現在是2個孩子的媽。因廚藝不錯，今年自己開了一家早餐店，頗受鄰居肯定。

34歲的阮美玲個性樂觀開朗，除了廚藝不錯，臉上更常充滿親切笑容，逢人就問好。今年8月在台南市玉井區創業，獲得不少鄰居鄉親支持，成為早餐店常客。

阮美玲今天受訪時表示，當年她在越南努力準備大學考試，人生目標是成為幼稚園老師。後來因家庭遭逢變故，就放棄考試遠嫁來台。由於母親早年曾在越南、泰國等地經商，精心鑽研各式特色料理，她從小耳濡目染學到不少，自己最擅長調製咖啡及飲品。