手機APP計步管理健康　研究發現尚可治憂鬱

該研究由澳洲國家輔助醫學研究院、哈佛醫學院、曼徹斯特大學及澳洲黑狗研究所共同主持，研究者系統性地回顧了18項隨機對照試驗，檢驗22種透過智慧型手機提供的心理健康干預措施，研究對象包括了3,414名18至59歲有精神疾病或相關症狀如憂鬱症、躁鬱症、焦慮症、失眠等患者。

最近多款新手機上市，主打不同的功能與外觀，形成搶購風潮，許多高規格智慧型手機附有健身類或與行動裝置配對的應用程式，可以記錄個人心跳、睡眠習慣、步數等，但想要管理個人身體健康，其實手機APP的功能不僅如此，根據2017年發表於《世界精神醫學期刊》的研究發現，手機應用程式也能有效治療憂鬱症，提供患者安全且可及性高的治療選擇。

研究結果顯示，情緒監測、認知行為治療或與正念合併等應用程式，其治療憂鬱症的效益相同，而獨立使用應用程式（不需要依賴醫師或電腦的回饋）效果則更佳。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系林家興教授表示，心理健康應用程式的設計與心理諮商相同，且使用不同理論治療對於改善憂鬱或焦慮症狀並無差異。

隨著智慧型手機的普及，不同年齡、性別的人都能受惠於結合智慧型手機和生理回饋的應用程式。不過，林家興提醒，這類型的應用程式對於輕度憂鬱症患者確實有幫助，但無法全面取代藥物及心理治療，對中度以上或情況複雜的憂鬱問題，還是須尋求專業人員的協助。

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任指出，手機APP可以提供居住偏鄉、沒辦法就近醫療，或無法穩定進行醫療協助的患者，可行性高且負擔小的治療機會，同時具匿名性，保有隱私，開啟不擔心被標籤化與自我管理的照顧途徑，對於有需求的人，是一大福音。

葉雅馨建議，民眾不妨下載一些相關的應用程式，例如：DS憂鬱情緒檢測，或其他心情記錄的應用程式，在固定時間，特別是壓力過大、心情不順、常常感冒或感冒很久都不會好的時候，

使用這些程式進行情緒篩檢，並尋求適當的專業協助，而精神相關的醫療人員未來可持續研發E化治療途徑，將有助觀察患者病情的起伏時程及改善病況。