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基隆街頭籃球新戰場　29號橋下籃球場將完工

記者李克明／基隆報導2017/12/27 17:02
▲市長林右昌27日上午前往視察工程進度，期許完工後，提供市民全新運動遊憩空間。 （圖／基隆市政府提供）
▲市長林右昌27日上午前往視察工程進度，期許完工後，提供市民全新運動遊憩空間。 （圖／基隆市政府提供）

基隆市政府推動高速公路29號橋下空間改善計畫，設置籃球場及簡易極限運動場，即將在107年元月完工啟用。市長林右昌今（27）日上午前往視察工程進度，期許完工後，提供市民全新運動遊憩空間。 

「小學是鄰近生活圈的核心，市府從成功陸橋下攤販遷移開始，現在正在進行環境改善工程。」市長林右昌表示，29號橋下空間改善，包括旁邊的示範公園，透過精心設計的遊具，不再使用過去的罐頭遊具，有長的溜滑梯、沙坑、攀岩場等，讓基隆市的公園設計水準也能向台北市及新北市看齊。

林右昌說，目前也已規畫青年運動場所，包括多座籃球場及簡易的極限運動場，未來將會成為青少年最喜愛的運動空間，並且保留寬敞的步道空間，未來包括社區活動、園遊會等，都可以利用這些空間來舉辦，將可大幅改善獅球五里的環境。另外，市長林右昌也提到，成功國小周邊至獅球嶺地區相關計畫，計有獅球嶺入口串聯改善計畫工程、成功國小周邊通學步道改善規劃設計、國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化工程等。

就在會勘過程中，還發生了一段小插曲，一群剛結束晨運的婆婆媽媽們路過，直豎起大姆指稱讚林右昌的認真，讓市容進步許多。至於外界引頸期盼的完工時間，預計在107年元月10日完成，市府也將在元月13日辦理啟用儀式，至於旁邊的小公園也希望在農曆春節前後完成，開放民眾使用。 

 

關鍵字基隆市林右昌籃球場鬥牛極限運動場獅球嶺
小客車撞自行車肇逃　警神速破案歲末送暖　企業招待家扶兒享大餐

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