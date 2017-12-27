基隆街頭籃球新戰場　29號橋下籃球場將完工

基隆市政府推動高速公路29號橋下空間改善計畫，設置籃球場及簡易極限運動場，即將在107年元月完工啟用。市長林右昌今（27）日上午前往視察工程進度，期許完工後，提供市民全新運動遊憩空間。

「小學是鄰近生活圈的核心，市府從成功陸橋下攤販遷移開始，現在正在進行環境改善工程。」市長林右昌表示，29號橋下空間改善，包括旁邊的示範公園，透過精心設計的遊具，不再使用過去的罐頭遊具，有長的溜滑梯、沙坑、攀岩場等，讓基隆市的公園設計水準也能向台北市及新北市看齊。