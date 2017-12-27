雄霸中國 騰訊阿里放眼亞洲市場

在全球上市企業總市值排名中，騰訊位居第7，阿里巴巴第8。報導自問，「中國兩強的市值超過Alphabet（谷歌母公司）等美國IT巨頭的日子會到來嗎？」

日經中文網今天報導，騰訊控股和阿里巴巴集團的股價連創新高，兩家公司市值相加約逾8800億美元，是2016年底的2倍以上。

（中央社台北27日電）中國兩大網路巨擘騰訊控股和阿里巴巴股價連創新高，兩家市值共逾約8800億美元。兩家企業除了中國大陸市場，更放眼6億人口的東南亞和13億人口的印度，加起來將是一個超過30億人的市場。

騰訊7年前從廣州起步開始社群媒體微信的業務，當時還被稱為「中國版LINE」，但用戶數目前卻遠遠超過LINE，成為中國人的日常必備。用戶數預計年內達到10億。這10億人平均每天透過微信發送訊息38次，並仍以25%的速度持續成長。

這一龐大用戶群也吸引眾多企業的關注。微信的法人用戶註冊已逾2000萬家。相對於利用個人電腦，中國企業更傾向於可在智慧型手機上輕鬆操作的微信建立窗口，大力推廣和促銷商品及服務。

此外，騰訊也透過雄厚的資金實力將投資目標擴大到許多領域，逐步向獲得投資收益的經營模式轉變。投資頻率可達平均每3天一家公司。

騰訊投資部門負責人透露，只要有好的項目，今後就不斷投資。在海外，騰訊準備加強進攻亞洲地區。

亞洲地區僅中國就有14億人，若加上6億人口的東南亞和13億人口的印度，將是一個超過30億人的市場。中國網路兩強企業正放眼這一市場。

騰訊公司高層說，「如果能避開（在亞洲實力仍較弱的美國企業的）干擾，牢牢地把握住這裡，就沒必要再去費力地開拓已經成熟的5億人口的歐洲市場和3億人口的美國市場。」

報導說，騰訊的競爭對手阿里巴巴也抱持同樣想法。當前格局是美國亞馬遜在歐美日等已開發國家展開經營，阿里巴巴的業務則以中國為中心。但在中國以外的亞洲，雙方尚未分出勝負。

阿里巴巴目前透過收購電商平台Lazada領先一步進入東南亞，8月又投資印尼大型電商EC，亞洲的勢力範圍之爭越演越烈。

報導表示，騰訊對此自然不會輕易相讓，公司高層甚至表示一定要拿下亞洲新興市場。1061227