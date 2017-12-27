〈房產〉豪宅買氣雖回溫 但交易價格很讓利 每坪20

據最新實價揭露資料顯示，只有 2 筆每坪 200 萬元以上的成交紀錄，包括「和平大苑」頂樓的戶別，成交 6.6 億元，每坪 225 萬元，是該社區揭露的最高價，另一筆則是 10 月成交的「文心信義」，成交每坪約 213 萬元，總價 4.9 億元，該筆則是今年以來信義計劃區成交單價最高的一筆。

今年雖然豪宅買氣有回溫，不過近年大吹讓利風，豪宅市場也不例外，因此多數交易每坪不到 200 萬元，據最新實價揭露資料顯示，只有 2 筆每坪 200 萬元以上的成交紀錄，顯示高價成交案例不多。

「和平大苑」此次揭露頂樓的樓中樓成交行情，揭露的交易時間約為 2015 年的 11 月，該時間點房地產景氣已經從高檔往下修正一段時間，而頂樓成交 6.6 億元，換算每坪單價約為 225 萬元，入列每坪 200 萬元的豪宅之一。

至於信義計劃區內的新豪宅「文心信義」，今年以來總共成交 3 戶，總成交金額接近 15 億元，每坪單價約 210 萬元，都超過每坪 200 萬元，此次揭露的 13 樓成交 213 萬元，總價 4.9 億元，該筆是今年以來信義區實價單價最高的一筆。

今年 10 月的這一筆文心信義 13 樓交易資料，單價一坪 213 萬元，是該建案在實價登錄上的最高價，總價 4.9 億元，共有 4 個車位，最新登錄的該戶以法人名義取得。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年雖然豪宅買氣有回溫，不過近年大吹讓利風，豪宅市場也不例外，因此多數交易每坪不到 200 萬元，每坪單價能上看 200 萬元的並不多，且文心信義坪數大，總價逼近 5 億元，以目前市場鮮少出現如此高單、高總價的交易，此外，以公司法人為所有權人，通常具有節稅考量。

郎美囡表示，市場游資豐沛，加上豪宅市場交易進入修正，尤其台北市將豪宅稅的加乘部分改為固定率，促使今年豪宅買氣提升，且大部分買方以自用、置產為主，交易單價多在每坪 150 萬元以下，上看每坪 200 萬元的極為少數，今年單價 200 萬元以上的交易僅 6 筆，跟去年同期相同，豪宅要能再現高價，可能要等幾個指標性的豪宅完工交屋後才會出現。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨表示，房地合一對於短期持有出售課以最高 45% 稅率，但若以國內法人持有出售，營所稅稅率為 17%，未分配之盈餘再加徵 10% 未分配盈餘稅，若短期持有，以公司名義出售相對有利，此外，公司法人持有在稅費、成本上有規劃空間，因此許多豪宅會以公司為所有權人。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年股市表現活絡，有利於大股東的財富增加，加上過去幾年不斷有藝人拓展華人市場，也獲得不錯的報酬，一些高端的市場交易多可見到他們的身影，當前豪宅市場雖然處於鴨子划水階段，但仍可看到陸續有交易傳出，偶有佳作的豪宅交易，也會讓谷底的房市氣氛增加一些信心。