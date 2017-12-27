穿著纖體衣睡覺也能瘦？醫生：遠紅外線提高體溫增代謝率

「我已經盡量少吃了，怎麼還是瘦不下來？」在台灣，每3位女生就有1名肥胖困擾，是男生的6.5倍。尤其是上班的職業婦女，常常因為工作、家庭壓力大，造成荷爾蒙失調、影響睡眠品質；如果再加上沒有控制飲食、持續運動，女人想要瘦身，恢復苗條身材，根本是天方夜譚。

「常常出外景主持，因為長期睡眠不足、身體代謝差，加上內分泌失調，我短短半年就莫名其妙胖了五公斤。」藝人菜子眼看日益發福的體型，只好尋求醫師解答。

食物吃進去，身體如何消耗熱量，其中70%屬於基礎代謝率。如果進一步分析，包括60%身體內臟、大腦等器官運作所需熱量，剩下40%則是人體肌肉動能來源。台北市萬芳醫院家醫科醫師陳柏臣表示，由此看來，女人假使想要瘦身或者維持身材，如何提升身體基礎代謝率，變得很重要。