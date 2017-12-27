穿著纖體衣睡覺也能瘦？醫生：遠紅外線提高體溫增代謝率

「我已經盡量少吃了，怎麼還是瘦不下來？」在台灣，每3位女生就有1名肥胖困擾，是男生的6.5倍。尤其是上班的職業婦女，常常因為工作、家庭壓力大，造成荷爾蒙失調、影響睡眠品質；如果再加上沒有控制飲食、持續運動，女人想要瘦身，恢復苗條身材，根本是天方夜譚。
「常常出外景主持，因為長期睡眠不足、身體代謝差，加上內分泌失調，我短短半年就莫名其妙胖了五公斤。」藝人菜子眼看日益發福的體型，只好尋求醫師解答。
食物吃進去，身體如何消耗熱量，其中70%屬於基礎代謝率。如果進一步分析，包括60%身體內臟、大腦等器官運作所需熱量，剩下40%則是人體肌肉動能來源。台北市萬芳醫院家醫科醫師陳柏臣表示，由此看來，女人假使想要瘦身或者維持身材，如何提升身體基礎代謝率，變得很重要。
根據2016年日本厚生勞動省萬人調查證實，基礎代謝率會隨著女人年齡逐年下降。一旦跨過25歲，每多10年，基礎代謝率下降10%；以台灣人而言，幅度更超過10%。換句話說，25歲女生，每天身體所需熱量1,300大卡，十年後到了35歲，只需要1,170大卡；如果沒有運動，女人每天就會囤積半碗到一碗飯的熱量。
「我後來得知最新科技懶人瘦身法，穿上瑪莉菲絲睡睡塑纖體衣，隔天一早起來，尿量變多了，感覺身體舒爽不少。更神奇的是，穿著睡覺很保暖，每天竟然消耗了300大卡。」剛度假回來的藝人菜子開心表示，出國期間，照樣吃喝玩樂，穿上瑪莉菲絲睡睡塑纖體衣，入睡就像老公摟著腰似地溫暖；回來體重竟然也沒有增加，實在太神奇了！
提升代謝的原因，原來瑪莉菲絲睡睡塑纖體衣，採用最新科技布料CELLIANT，放入13種能製造出遠紅外線的原礦元素，崁入紗線製成活氧纖維，巧妙放進女性貼身衣物，就算洗了多次，也不會脫落、消失，在美國已經通過FDA(食品藥物管理局)檢驗認可。
針對遠紅外線的功效，台北市萬芳醫院家醫科醫師陳柏臣說，遠紅外線能夠提高人的體溫，造成血管擴張、血液流動速度加快、加速新陳代謝。人的體溫只要每升高1度，就能增加基礎代謝率10至13%。這也是為什麼人在生病的時候，體重會下降的原因之一。