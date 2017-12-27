年輕人不是草莓族 國壽鼓勵發展興趣

（中央社記者田裕斌台北27日電）年輕人是禁不起壓力的草莓族？國泰金控旗下國泰人壽總經理劉上旗並不認同，他認為，只要幫年輕人找出意義，年輕人做出來的成果，遠比想像的好很多。

國壽連續2年舉辦「達人爭霸戰」，鼓勵員工找出工作之餘的興趣，副總經理范千惠說，員工在發展興趣的同時，不用擔心被老闆懷疑在「摸魚」，且壽險是「人」的行業，興趣發展得好，往往也能幫助工作表現。

劉上旗表示，從全國19個區部、291個單位中選出19名達人，讓這些人在有舞台及知名度之餘，也能與國泰慈善基金會合作，不論是赴偏鄉探視或到校園演講，把經驗分享給更多人，不但有助於品牌發展，也能向下扎根接觸年輕族群。