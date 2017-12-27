年輕人不是草莓族 國壽鼓勵發展興趣

（中央社記者田裕斌台北27日電）年輕人是禁不起壓力的草莓族？國泰金控旗下國泰人壽總經理劉上旗並不認同，他認為，只要幫年輕人找出意義，年輕人做出來的成果，遠比想像的好很多。
國壽連續2年舉辦「達人爭霸戰」，鼓勵員工找出工作之餘的興趣，副總經理范千惠說，員工在發展興趣的同時，不用擔心被老闆懷疑在「摸魚」，且壽險是「人」的行業，興趣發展得好，往往也能幫助工作表現。
劉上旗表示，從全國19個區部、291個單位中選出19名達人，讓這些人在有舞台及知名度之餘，也能與國泰慈善基金會合作，不論是赴偏鄉探視或到校園演講，把經驗分享給更多人，不但有助於品牌發展，也能向下扎根接觸年輕族群。
以國壽為例，目前年齡在30歲以下的業務員占比超過2成，且2年內的新人在30歲以下者更占約6成，顯示國壽擺脫過去婆婆媽媽大軍的形象，愈來愈年輕化。
劉上旗指出，在工作上與年輕人多接觸後發現，年輕人並不是外界認為的草莓族，只是希望工作是「錢多、自由、有意義」，只要有意義的事，就算熬夜也願意，且成果往往比想像中來得好，與其說是草莓，他認為更像是蘋果，外表看起來比以前的年輕人都體面多，但隨著品種不同，有的偏澀、有的偏甜。
劉上旗表示，今年在增加人員上，較往年更為積極，預估需求可達5000人，且持續加強與年輕人的接觸管道，盼能與100個學校、200個系所締結實習關係，引進約800名實習生在暑期實習，以過去的經驗，約有6成曾到國壽實習的學生會成為業務專員，成為業務單位的生力軍。1061227