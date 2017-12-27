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台中市環保繪畫比賽　學子繪出清潔隊員辛苦

記者柳榮俊／台中報導2017/12/27 17:20
▲財團法人台中玉闕朝仁宮董事柳榮俊頒發國中組得獎者。（圖／環保局提供 , 2017.12.27）
▲財團法人台中玉闕朝仁宮董事柳榮俊頒發國中組得獎者。（圖／環保局提供 , 2017.12.27）

為讓環保觀念扎根，台中市政府環保局舉辦環保繪畫比賽，分國中小及高中組別，邀請參賽者描繪清潔隊員執勤時的用心與辛勤。環保局表示，此次參賽作品多達978件，最終選出各組前三名及佳作115件，其中國小組第一名吳尚軒同學以「颱風天掃街去」作為主題，描繪風災時清潔隊員冒風雨，清理道路廢樹枝及環境清理復原的辛苦，筆觸相當細膩生動，獲得評審青睞。

環保局表示，環保教育的扎根，可透過藝術文化的呈現，此次舉辦繪畫比賽，以生活中常見的環保題材為素材，包括資源回收、垃圾分類收運、街道清掃、溝渠清理、抽水肥、廚餘回收、災後環境清理復原等相關議題，期許藉由學生的畫筆，畫出清潔人員維護市容時默默付出的身影，讓學生了解環保的重要性，並進一步落實資源回收及垃圾減量的習慣。


▲國小中年級組第一名永春國小吳尚軒所繪的「颱風天掃街去」。（圖／環保局提供 , 2017.12.27）


▲國中組第一名則頒發給中港高中國中部陳思廷。（圖／環保局提供 , 2017.12.27）


▲高中組第一名作品則由台中一中林新祐。（圖／環保局提供, 2017.12.27）

環保局長白智榮則感謝財團法人台中玉闕朝仁宮、樂成宮、萬和宮、鎮瀾宮及南天宮5間宮廟熱情參與此次競賽活動，並贊助比賽獎品，今日各組前三名及佳作115件得獎作品，在台中州廳中山廳舉辦頒獎典禮，邀請得獎學生受獎表揚；此外，所有得獎作品也將製成月曆，作為環境教育宣導之用，讓環境教育向下扎根。

環保局指出，國小中年級組第一名作品為永春國小吳尚軒所繪的「颱風天掃街去」，描繪風災時清潔隊員冒著風雨，清理道路廢樹枝及環境清理復原的辛苦；國中組第一名則頒發給中港高中國中部陳思廷，他繪出了環保志工資源回收垃圾分類的用心用力；高中組第一名作品則由台中一中林新祐奪下，勾繪出清潔隊員不畏髒汙，擔任溝渠清道夫清理道路側溝淤泥，不為人知的辛苦一面。

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男遭車床斷指　立德所警車鳴笛搶救慈惠餐飲科拜師大典　傳承廚藝經驗

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