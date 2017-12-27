台中市環保繪畫比賽　學子繪出清潔隊員辛苦

為讓環保觀念扎根，台中市政府環保局舉辦環保繪畫比賽，分國中小及高中組別，邀請參賽者描繪清潔隊員執勤時的用心與辛勤。環保局表示，此次參賽作品多達978件，最終選出各組前三名及佳作115件，其中國小組第一名吳尚軒同學以「颱風天掃街去」作為主題，描繪風災時清潔隊員冒風雨，清理道路廢樹枝及環境清理復原的辛苦，筆觸相當細膩生動，獲得評審青睞。

環保局表示，環保教育的扎根，可透過藝術文化的呈現，此次舉辦繪畫比賽，以生活中常見的環保題材為素材，包括資源回收、垃圾分類收運、街道清掃、溝渠清理、抽水肥、廚餘回收、災後環境清理復原等相關議題，期許藉由學生的畫筆，畫出清潔人員維護市容時默默付出的身影，讓學生了解環保的重要性，並進一步落實資源回收及垃圾減量的習慣。