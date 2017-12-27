〈景氣燈號〉終止連3綠 11月景氣燈號轉呈黃藍燈

國發會今 (27) 日公布 11 月景氣對策信號轉呈黃藍燈，終止連 3 綠，綜合判斷分數 22 分，較 10 月減少 1 分，主要是因製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分所造成；國發會認為，在景氣領先指標、同時指標仍持續上升下，顯示當前國內景氣仍維持復甦。

國發會指出，11 月綜合判斷分數較上月減少 1 分至 22 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈；9 項構成項目中，製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分；其餘 8 項燈號不變。

在個別構成項目部分，貨幣總計數 M1B 變動率由上月 4.48% 減為 4.24%，燈號續為黃藍燈；股價指數變動率由上月 15.2% 增為 18.1%，燈號續為黃紅燈； 工業生產指數變動率由上月下修值 1.2% 減為 - 0.3%，燈號由維持黃藍燈；非農業部門就業人數變動率與上月相同，仍為 0.84%，燈號續為黃藍燈。