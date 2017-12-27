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中央社

韓媒：平昌冬奧或為南北韓改善關係契機

中央社2017/12/27 16:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北27日電）南韓文在寅政府正在積極改善與中國的關係，北韓問題是關鍵之一。韓聯社報導，南韓明年初將舉辦平昌冬奧，雙方能否以此為契機為改善關係找到突破口，引人關注。

南韓總統文在寅今年7月發表旨在修復南北韓關係、通過對話解決北韓核問題的「柏林倡議」，為恢復南北韓關係正常邁出了第一步。隨後，南韓政府向北韓提議舉行軍事會談和紅十字會會談，並批准民間團體與北韓接觸，但北韓多沒有回應。

北韓近來陸續試射彈道飛彈並進行第6次核子試驗，11月29日，北韓發射射程覆蓋美國本土的飛彈，宣布完成核武建設。

但報導說，雖然南北韓關係跌入谷底，有分析認為，為促進經濟建設，北韓明年仍有可能試探向南韓及美國政府啟動談判。

文在寅19日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，如果北韓一直到平昌冬奧開幕前不挑釁，南韓與美國有可能延遲聯合軍演。

分析指出，平昌冬奧可能因此成為改善南北韓關係的重大契機。若北韓停止挑釁並參加平昌冬奧，將有利於緩解半島緊張局面，為解決北韓核問題和改善南北韓關係帶來轉機。

因此，南韓政府致力於引導北韓參加平昌冬奧。但北韓是否會響應南韓提議，則可從明年1月1日北韓勞動黨委員長金正恩發表的新年賀詞中看出端倪。

但也不能排除北韓放棄對話而選擇發起新一輪挑釁的可能性。報導說，若在平昌冬奧開幕前朝鮮半島緊張局勢再度升級，不僅會為冬奧帶來負面影響，還會導致南韓為修復南北韓關係而努力的空間進一步縮小。1061227

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