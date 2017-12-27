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已故導演齊柏林舊作 空拍看見台東

中央社2017/12/27 16:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黎萱、卞金峰台北27日電）「看見台灣」已故導演齊柏林於民國94年在台東空拍山川美景，留下一千多張照片，今天在攝影特展中亮相，讓大家隨著齊柏林的飛行視角，一起看見台東之美，進而愛護家園。

台東縣政府和國立台灣圖書館今天舉辦「飛閱台東．齊柏林」攝影特展開幕記者會，公開展出齊柏林空拍台東的29件作品。

國立台灣圖書館館長鄭來長說，民國94年就委託齊柏林，用空拍攝影來記錄台東地景地貌，告訴大家「原來台灣這麼美，給大家一些啟發」。

鄭來長表示，台東清新的空氣、豐富的人文值得好好保存，笑稱自己有休假最喜歡去的就是台東，「大家可以去個伯朗大道、八仙洞、森林公園，還可以隨手帶一包池上米跟釋迦」。

台東縣長黃健庭表示，齊柏林的影片讓大家看見台灣人文的秀麗，也讓大家看見一些人為的破壞，如何對台灣造成深遠的影響。

黃健庭說：「導演齊柏林不惜用生命來執行他對台灣的熱愛」，這次特別挑選29幅展出的作品，都是台東非常具有代表性的風景，也盼能透過巡迴展，將台東的美分享給更多的人，永遠紀念齊柏林。

台東縣政府文化處處長鍾青柏說，看完齊柏林的「看見台灣」，他從來沒想過自己的家園是這麼的美麗，讓他有了很多的反省，「因為部分土地的確遭受破壞，也提醒自己要更愛護家園」。

鍾青柏接受中央社記者訪問時表示，他盡量把台東的硬體設備降到最少，提倡「減法美學」而不是越多越好，推動台東「慢」的美學觀，他更提到近期東海岸有很多藝術家進駐，鍾青柏盼藝術家讓建築盡量融入大自然，讓民眾來台東時，甚至不需要進博物館就能欣賞美美的歷史。

「飛閱台東．齊柏林」攝影特展今天開幕，巡迴特展首場從12月26日開始到明年1月7日，在國立台灣圖書館一樓展出，讓世界看見美麗的台東。1061227

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