廣編／KeyWear 2017 夢幻手工大衣冬季新品

2017 KeyWear夢幻大衣系列新品，打破大眾對冬季單調暗彩的印象，讓女性在歲末年終之際璀璨亮眼迎新年。KeyWear夢幻手工大衣系列中，擁有兩款頂級面料，分別是來自國際精品指定大廠的頂級面料，以及百分之百羊毛與高含量羊絨比例布質，充分為大衣帶來絕佳保暖的機能性；頂級大衣以一萬針細縫及四十道精準工序製成，多費三倍的製作工時，手工大衣系列透過二十年經驗師傅的精巧手藝，將兩片輕薄柔軟的羊毛接合出質材一體的雙層羊毛，值得珍藏的高雅夢幻大衣因而誕生，在歲末冬季為女人帶來別具風采的時尚靈魂。

此次KeyWear新品大衣採用國際精品大廠指定頂級面料，輕盈蓬鬆與質地輕柔的高佔比羊毛布質，以及高檔水波紋羊毛素材；色調上以基本藍、黑與顯著紅、米色系等呈現多元個性，搭配今年流行的垂袖落肩、繭型設計與大翻領蚊帳等寬大廓型剪裁，和細千鳥等經典格紋線條設計，交織女性慧黠品味時尚。此外，長版正式西裝、個性披風外套與活潑連帽等造型變化，更賦予大衣百搭時尚風範，不論內搭各式毛衫內襯，都能輕鬆展現女人大器俐落的優雅風範。