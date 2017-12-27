抗癌方法再創新　金屬中心可注射用緩釋微載體獲新創獎

財團法人金屬工業研究發展中心，以「粒徑可控微載體製程模組應用於血管栓塞」之創新技術，角逐第14屆國家新創獎，摘下學研新創獎之殊榮。日前由國家生技醫療產業策進會會長張善政頒獎給金屬中心，由精微處副處長林英傑代表接受，顯見該中心研發人員卓越的研發技術，已獲得各界肯定。
財團法人金屬工業研究發展中心董事長林仁益表示，由該中心研發人員所研發的「粒徑可控微載體製程模組應用於血管栓塞」之創新技術，於年初先參與第5屆國家產業創新獎脫穎而出，獲得工業基礎技術深耕獎，最近再以此一微載體製造創新技術，競逐第14屆國家新創獎，也摘下學研新創獎殊榮，讓此技術於今（2017）年共勇奪二項大獎，顯見卓越的研發技術，獲得各界肯定。
林仁益董事長指出，該中心研發人員研發的「粒徑可控微載體製程模組應用於血管栓塞」創新技術，可注射用緩釋微載體，是近來新興的一種抗癌方法，透過將包覆藥物的微載體放置在病灶位置，藉由緩慢釋放藥物，達到減少副作用、提升療效、改善患者順應性的目標。
林仁益董事長進一步指出，金屬中心微球團隊所開發成功的微載體製程技術與設備，可製造出高品質、粒徑分布均一性高的微載體，朝試量產目標邁進，期望能為國內自製可注射用緩釋微載體抗癌製劑及降低成本帶來新的發展契機。
林仁益說，金屬中心透過超音波輔助可控微滴成型以及乳化揮發製程技術，成功達到了粒徑分布窄、中值粒徑可控、以及具量產性、廢料少、無微流道阻塞問題等多項優點，相較於傳統乳化製程粒徑分佈廣，且粒徑控制難度高，有非常顯著的進步，可協助國內廠商帶動生技產業升級。