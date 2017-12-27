抗癌方法再創新　金屬中心可注射用緩釋微載體獲新創獎

財團法人金屬工業研究發展中心，以「粒徑可控微載體製程模組應用於血管栓塞」之創新技術，角逐第14屆國家新創獎，摘下學研新創獎之殊榮。日前由國家生技醫療產業策進會會長張善政頒獎給金屬中心，由精微處副處長林英傑代表接受，顯見該中心研發人員卓越的研發技術，已獲得各界肯定。

財團法人金屬工業研究發展中心董事長林仁益表示，由該中心研發人員所研發的「粒徑可控微載體製程模組應用於血管栓塞」之創新技術，於年初先參與第5屆國家產業創新獎脫穎而出，獲得工業基礎技術深耕獎，最近再以此一微載體製造創新技術，競逐第14屆國家新創獎，也摘下學研新創獎殊榮，讓此技術於今（2017）年共勇奪二項大獎，顯見卓越的研發技術，獲得各界肯定。