北京驅低端人口後 燕郊跟進清違規租屋

（中央社台北27日電）據報導，繼北京驅趕「低端人口」後，與北京通州一河之隔的河北燕郊昨天展開清理違規出租屋行動，大批警察、消防及城管進入，遭到被要求搬離民眾的抗議和抵制。

中國經營網報導，中國大陸河北省三河市燕郊鎮昨天白天最高溫攝氏3度，夜間最低溫度是零下8度。

在燕郊已清退的出租屋封條上，印有燕郊鎮人民政府、公安局、公安消防大隊、安全生產監督管理局、住房保障和保障管理局、工商行政管理局、城市管理綜合執法局的字樣和公章。

報導說，根據三河市文件顯示，此次出租屋整治行動主要針對城中村裡村民違規自建的各類出租屋，整治依據是此類出租屋違反消防法、城鄉規劃法、土地管理法、建築法等法規。