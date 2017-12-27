北京驅低端人口後 燕郊跟進清違規租屋

（中央社台北27日電）據報導，繼北京驅趕「低端人口」後，與北京通州一河之隔的河北燕郊昨天展開清理違規出租屋行動，大批警察、消防及城管進入，遭到被要求搬離民眾的抗議和抵制。
中國經營網報導，中國大陸河北省三河市燕郊鎮昨天白天最高溫攝氏3度，夜間最低溫度是零下8度。
在燕郊已清退的出租屋封條上，印有燕郊鎮人民政府、公安局、公安消防大隊、安全生產監督管理局、住房保障和保障管理局、工商行政管理局、城市管理綜合執法局的字樣和公章。
報導說，根據三河市文件顯示，此次出租屋整治行動主要針對城中村裡村民違規自建的各類出租屋，整治依據是此類出租屋違反消防法、城鄉規劃法、土地管理法、建築法等法規。
網上諸多流傳影片顯示，出租屋整治行動遭到當地村民的抗議和抵制。原因之一是，村民的土地早在城市化過程中被徵收，清退自建出租房意味租金收入將受到極大影響。
據報導，三河市「限期整改告知書」7天或更早前已陸續下發到各個村鎮。
告知書限村民在接到告知書7天內自行整改，逾期整改不到位者，燕郊鎮將派執法人員依法清退承租人，並嚴格實行「四斷三清」（斷水、斷電、斷暖氣、斷燃氣，清租住戶、清租住人、清生活設施），由此引發的一切經濟損失和法律責任，由村民本人承擔。
一名在燕郊工作多年的房產經紀人表示，這些城中村出租屋每月租金只要人民幣數百元，而附近社區租房則大多超過1000元（超過新台幣4600元）。這兩天原住在城中村的租戶開始尋找燕郊合法合規的社區樓房租住，房仲門市擠滿了前來租房的客戶。
燕郊10多年來逐漸成為環北京的「睡城」。在北京工作的民眾買不起北京的房屋，燕郊便成為替代選項之一。
在燕郊的建商宣傳中，經常看到諸如離北京東三環國貿中央商務區（CBD）只有30分鐘車程，離北京通州副中心只有15分鐘車程等廣告詞。1061227