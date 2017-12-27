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慈惠餐飲科拜師大典　加冠廚師帽傳承廚藝與經驗

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/27 17:22
▲專二餐飲科學生們穿著正規廚師服，仿照古禮接受老師們加冠廚師帽傳承廚藝與經驗。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）
▲專二餐飲科學生們穿著正規廚師服，仿照古禮接受老師們加冠廚師帽傳承廚藝與經驗。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

慈惠醫專餐飲管理科，於今(27)日下午舉行一年一度「拜師大典」，為二年級學生們加冠戴上廚師帽。同時邀請學生家長座談參觀專業教室，並頒發優秀學生獎狀。餐飲科主任張德銘強調，餐飲教育要給學生的，不只是專業技術的傳承，還有人文精神的涵養。

今天的第8屆拜師大禮，專二餐飲科學生們穿著正規廚師服，仿照古禮準備乾肉乾（感謝師恩）、芹菜（業精於勤）、蓮子（苦心教學）、紅棗（早早高中）、桂圓（圓滿自在）、紅豆（鴻運高照）等「束脩六禮」，依序敬獻給未來要教導他們的老師、各大飯店主廚，老師們也為新生戴上工作帽代表同意收為門生，正式引領他們進入餐飲界，傳承廚藝與經驗。


▲慈惠醫專餐飲管理科27日舉行一年一度「拜師大典」。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

張德銘主任表示，舉辦拜師典禮是為了讓學生確定餐飲志向的生涯意義，承認自己投入餐飲學習的開始，透過活動教導學生學習尊重師長、尊重專業，認真接受師長指導，將來在職場上更有競爭力。


▲餐飲科學生戴上廚師帽很開心、感動，期許自己更上一層樓。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

張德銘接著指出，拜師大典已是優良傳統，期勉同學未來無論在校園或是職場，都要心懷感恩、勤學不懈。餐飲科學生說，儀式隆重也很特別，讓她很開心、很感動，願遵從老師學藝，增進烹飪技藝，期許自己更上一層樓，希望在畢業之前可以拿到很多證照。


▲餐飲科學生戴上廚師帽很開心、感動，期許自己更上一層樓。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

關鍵字慈惠醫專餐飲管理科廚藝
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