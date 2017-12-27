張菲「選妃」樹立美女標準　點名田馥甄「醜小鴨變天鵝」

睽違7年未出現在銀光幕前的綜藝大哥大張菲，最近正緊鑼密鼓地錄製新節目《綜藝菲常讚》，第二集邀來好友康康、陳為民、張秀卿、檢場以及玖壹壹等人擔任嘉賓，其中陳為民扮演「機智歌王」張帝，現場即興來一段仍功力不減，讓張菲樂不可支。即便多年未拿主持棒，張菲也說有密集在注意台灣電視節目：「無論是旅遊、動物頻道，就連一百多台在賣藥的我也都看。」

談到菲爸離世前，頻頻希望張菲復出，如今開了新節目，老父親卻已無緣看到，對此張菲坦言：「真的很遺憾！」更透露最後一次從醫院離開時，菲爸曾跟他說：「上！」意指希望張菲趕快出來上節目，也說在他休息的日子，父親一直在看費玉清的《天籟之戰》。