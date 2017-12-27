廣編／最想收到的限量頂級新年禮

擁有48年歷史，來自日本的頂級伴手禮品牌YOKU MOKU，以嚴謹誠實的製程和高品質原材料創造出深植人心的美味，其中又以經典的原味雪茄蛋捲廣受喜愛。一直以來，YOKU MOKU秉持對食安的講究與堅持，製作出美味與安心兼具的餅乾，成為許多人心目中贈禮首選，進而有了『伴手禮界的藝術品』雅稱。隨著節慶變化，YOKU MOKU也推出多款限量禮盒，尤在台灣伴手禮市場上有其高辨識度與獨特性，每每總讓人耳目一新，造就了高回購率，成為最有價值的伴手禮選擇,更為新年最期待收到的禮盒。

YOKU MOKU於2018新年推出的四大系列新年限定禮盒造型多樣，以華人喜愛的中國風與日式風格做為外盒設計，為新的一年注入幸福能量,祝福金犬年吉祥如意好運到。每年新年皆以生肖為主軸推出的御年賀系列共有五款禮盒，以最具日本新年風格的紅白色系搭配最有人氣的日本犬代表-「柴犬」做為設計主軸。本次主題為「新年的展望」，藉由柴犬望向天際的形象象徵迎接新年，並祈求未來一年好運連連，是款可愛又別具意涵的新年禮盒。