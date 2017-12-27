廣編／最想收到的限量頂級新年禮

擁有48年歷史，來自日本的頂級伴手禮品牌YOKU MOKU，以嚴謹誠實的製程和高品質原材料創造出深植人心的美味，其中又以經典的原味雪茄蛋捲廣受喜愛。一直以來，YOKU MOKU秉持對食安的講究與堅持，製作出美味與安心兼具的餅乾，成為許多人心目中贈禮首選，進而有了『伴手禮界的藝術品』雅稱。隨著節慶變化，YOKU MOKU也推出多款限量禮盒，尤在台灣伴手禮市場上有其高辨識度與獨特性，每每總讓人耳目一新，造就了高回購率，成為最有價值的伴手禮選擇,更為新年最期待收到的禮盒。
YOKU MOKU於2018新年推出的四大系列新年限定禮盒造型多樣，以華人喜愛的中國風與日式風格做為外盒設計，為新的一年注入幸福能量,祝福金犬年吉祥如意好運到。每年新年皆以生肖為主軸推出的御年賀系列共有五款禮盒，以最具日本新年風格的紅白色系搭配最有人氣的日本犬代表-「柴犬」做為設計主軸。本次主題為「新年的展望」，藉由柴犬望向天際的形象象徵迎接新年，並祈求未來一年好運連連，是款可愛又別具意涵的新年禮盒。
富有濃厚中國風格的金犬迎春禮盒，將華人喜愛的紅金色系與金犬生肖結合，並以桃花和牡丹點綴其中，朵朵盛開象徵富貴喜迎春之意；禮盒內含的三種經典口味餅乾：原味雪茄蛋捲、雙層巧克力薄片、雙層白巧克力薄片以全新「金裝版」包裝，並附上賀年卡，為新春團圓贈禮時分傳遞滿溢的祝福。
此系列共兩款「新年盛樂禮盒(中)」與「新年盛樂禮盒(大)」。在中國古代每到年節，舞獅會在鑼鼓聲中耍起繡球慶祝新年到來，因此繡球也被視為吉祥物的代表之一，故將其做為設計靈感，象徵新春時分喜迎新年，期盼戊戌年金玉滿堂、平安富祿。新年盛樂禮盒(中)內含三種口味：原味雪茄蛋捲、雙層巧克力薄片以及圓月煎餅；新年盛樂禮盒(大)則再多了雙層白巧克力薄片，盒身採雙層設計，打造出內容豐富的高規格禮盒，滿足賓客豪華尊榮的贈禮需求。
018年全新改版的「新年版原味雪茄蛋捲10入」以象徵祈福的日本傳統吉祥物不倒翁呈現活潑喜慶氛圍，成為大人小孩的最愛！「新年和風沐禾禮盒系列」共有四種尺寸，使用毛泡桐樹由職人手做製成，打造出獨一無二且溫暖的高質感沐禾禮盒，再以日式封條將其繫上，不僅代表了您獨特贈禮品味，還能將這份手作溫暖傳遞到親友心中。